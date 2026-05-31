La revolucionaria e innovadora idea de una docente de Sarmiento que transformó residuos en leña ecológica

Interesantes, innovadores y creativos son varios de los proyectos que se desarrollan en el interior de las escuelas agrotécnicas de San Juan, donde se busca aprovechar los recursos, optimizar distintos procesos y compartir una enseñanza distinta con el alumnado. Mónica Díaz es maestra de la Escuela Agrotécnica de Sarmiento y este año comenzó a desarrollar leña ecológica , también denominada “briquetas ecológicas de aserrín y desechos de cera”, una iniciativa que ya ha tenido sus primeras pruebas más que superadoras.

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En comunicación con DIARIO DE CUYO, Díaz explicó que todo surgió en el marco de la materia que ella brinda en la institución, donde parte de los contenidos están vinculados a la apicultura. Uno de los puntos que le generaba dudas en cada proyecto era el destino de los residuos apícolas, ya que generalmente terminaban en la basura, pero sentía que los podía aprovechar de otra manera.

Al respecto, explicó: “Con apicultura comenzamos a hacer procesos como extracción de miel, hasta el envasado y almacenamiento. Cuando hacemos eso, tenemos que recuperar material y por ahí tenemos panales que están rotos o cera que tenemos que desechar. Si bien toda la cera la juntamos y la recuperamos con filtraciones para poder trabajarla, ya sea haciendo velas u otro producto, nos encontrábamos con que había mucha cera que pasaba a ser desecho. Ese desecho lo juntaba y preguntaba qué se podía hacer para no tirarlo”.

La pregunta le dio vuelta en la cabeza a la docente durante bastante tiempo, hasta que comenzó a investigar los otros usos que se le puede dar a la cera de abeja, y descubrió que tenía potencial para ser combustible.

A medida que fue indagando, descubrió que por ejemplo el aserrín, que también es un desecho natural, combinaba muy bien con la cera a la hora de hacer combustión. Y fue así que tras algunas pruebas Mónica Díaz logró darle forma a la leña ecológica, un iniciador de fuego más eficiente que el papel, con una combustión más lenta y constante, garantizando mayor duración y efectividad al momento de encenderlo.

Díaz no demoró en compartir la iniciativa con sus alumnos, quienes con entusiasmo se sumaron al proyecto para ser parte del proceso de elaboración.

De esta manera, la iniciativa no solo aprovecha los residuos de la cera de abeja, sino también los desechos madereros, logrando un proceso de reciclaje integral.

Cómo es el proceso para la elaboración de leña ecológica

Díaz explicó que, conforme a las pruebas piloto que viene realizando de manera particular como con sus alumnos, logró una combinación que permite aprovechar ambas materias primas para el iniciador de fuego. La mezcla es una parte de desecho de cera con una o dos partes de aserrín, que luego se coloca en tubos para su secado.

Los desechos de cera funcionan como aglutinante y es el aporte energético principal para extender la duración; mientras que el aserrín seco actúa como mecha debido a su estructura porosa.

Una vez que la mezcla se solidifica, ya está lista para su uso. Díaz explicó que solo se necesitan dos leños de unos 10 cm y un poco de alcohol para activar el fuego, utilizándola como iniciador para sostener las llamas, con una mayor duración, efectividad y seguridad, siendo una alternativa ideal por su seguridad para estufas o similar.

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“Queremos mejorar la propuesta, articulando con industria, utilizando y reutilizando desechos. La idea es abocarnos a los desechos de industria que podamos deshidratar. Es algo que estamos viendo con algunos profesores para poder reutilizar los desechos de fábrica que tenemos, ya que hacemos conservas, aceites y otros productos”, indicó la profesora.

Las intenciones de la comunidad educativa es continuar avanzando en la investigación y el desarrollo del proyecto, para posteriormente comercializar el producto junto con las otras elaboraciones que realizan en la institución, apuntando al reciclaje, cuidado del ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales.