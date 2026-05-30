Valle Fértil ya cuenta con una biblioteca especializada en turismo para potenciar el desarrollo local

El nuevo espacio cultural y educativo del departamento Valle Fértil quedó inaugurado en la localidad de Los Baldecitos.

En la localidad de Los Bandecitos, en Valle Fértil, quedó una biblioteca especializada en turismo.

En un paso clave para el desarrollo cultural y turístico del departamento, se inauguró en Los Baldecitos, Valle Fértil, un espacio en el marco del proyecto nacional "Bibliotecas Turísticas". La iniciativa, impulsada por Javier Pedernera, fue desarrollada en conjunto con el municipio y contó con el apoyo de la Dirección de Bibliotecas Populares del Gobierno de San Juan.

El acto de inauguración estuvo encabezado por el intendente departamental, Mario Riveros, junto a vecinos de la zona. También formaron parte del encuentro Ubaldo Hidalgo, presidente del Comité Ejecutivo del 41° Congreso Federal de Guías de Turismo de la República Argentina, el creador del proyecto, Javier Pedernera, y profesionales del sector que participan de dicho congreso federal.

image Un foro de conocimiento e identidad local en Valle Fértil El principal objetivo de esta biblioteca especializada es promover la cultura y el conocimiento de la actividad. A través de este espacio, tanto los turistas como estudiantes, guías y la propia comunidad local podrán acceder a bibliografía específica vinculada al patrimonio natural, cultural e histórico de la región.

Además de ser un centro de consulta, "Bibliotecas Turísticas" apunta a generar un impacto social y educativo directo en Valle Fértil mediante:

La donación constante de libros específicos del sector.

específicos del sector. La facilitación del acceso a información clave para emprendedores locales.

para emprendedores locales. La creación de un espacio físico para talleres y capacitaciones que fortalezcan la formación turística. "Conservar la memoria, compartir el conocimiento y valorar nuestras raíces también es una forma de hacer turismo", destacaron desde la organización, haciendo hincapié en que el turismo sostenible se construye desde la participación comunitaria y la identidad.