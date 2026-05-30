    • 30 de mayo de 2026 - 19:48

    Valle Fértil ya cuenta con una biblioteca especializada en turismo para potenciar el desarrollo local

    El nuevo espacio cultural y educativo del departamento Valle Fértil quedó inaugurado en la localidad de Los Baldecitos.

    En la localidad de Los Bandecitos, en Valle Fértil, quedó una biblioteca especializada en turismo.

    En la localidad de Los Bandecitos, en Valle Fértil, quedó una biblioteca especializada en turismo.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En un paso clave para el desarrollo cultural y turístico del departamento, se inauguró en Los Baldecitos, Valle Fértil, un espacio en el marco del proyecto nacional "Bibliotecas Turísticas". La iniciativa, impulsada por Javier Pedernera, fue desarrollada en conjunto con el municipio y contó con el apoyo de la Dirección de Bibliotecas Populares del Gobierno de San Juan.

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    El acto de inauguración estuvo encabezado por el intendente departamental, Mario Riveros, junto a vecinos de la zona. También formaron parte del encuentro Ubaldo Hidalgo, presidente del Comité Ejecutivo del 41° Congreso Federal de Guías de Turismo de la República Argentina, el creador del proyecto, Javier Pedernera, y profesionales del sector que participan de dicho congreso federal.

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    Un foro de conocimiento e identidad local en Valle Fértil

    El principal objetivo de esta biblioteca especializada es promover la cultura y el conocimiento de la actividad. A través de este espacio, tanto los turistas como estudiantes, guías y la propia comunidad local podrán acceder a bibliografía específica vinculada al patrimonio natural, cultural e histórico de la región.

    Además de ser un centro de consulta, "Bibliotecas Turísticas" apunta a generar un impacto social y educativo directo en Valle Fértil mediante:

    • La donación constante de libros específicos del sector.
    • La facilitación del acceso a información clave para emprendedores locales.
    • La creación de un espacio físico para talleres y capacitaciones que fortalezcan la formación turística.

    "Conservar la memoria, compartir el conocimiento y valorar nuestras raíces también es una forma de hacer turismo", destacaron desde la organización, haciendo hincapié en que el turismo sostenible se construye desde la participación comunitaria y la identidad.

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    Homenaje a los pioneros y orgullo vallisto

    La propuesta también posee un fuerte componente emotivo, ya que busca rendir homenaje a los pioneros, referentes y amantes del turismo que dejaron su huella en la tierra vallista, reconociendo su aporte fundamental para el crecimiento de la actividad en el departamento.

    Con esta apertura, la biblioteca de Los Baldecitos se convierte en un verdadero orgullo para la comunidad, alcanzando un hito de relevancia federal: es la quinta biblioteca especializada inaugurada en todo el territorio nacional, sumándose a las ya existentes en Iruya (Salta), Tilcara (Jujuy), y la Gruta de Inti Huasi y La Carolina (ambas en la provincia de San Luis).

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