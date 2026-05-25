En Valle Fértil comenzaron la campaña 2026 de concientización y prevención contra el Chagas

Con el objetivo de proteger la salud de la comunidad, el municipio de Valle Fértil puso en marcha la "Campaña de Prevención y Concientización - Chagas 2026" . Las acciones están siendo coordinadas por el equipo del Área de Control de Vectores , dependiente de la Dirección de Ambiente y Producción del municipio.

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La Campaña Chagas 2026 en Valle Fértil incluye la detección de criaderos de vinchucas.

En esta primera etapa, el personal municipal recorrió los barrios Parque, UDAP y Evita , donde mantuvieron encuentros vecinales puerta a puerta. Según informaron las autoridades, los vecinos recibieron al equipo con excelente predisposición, mostrando un gran interés por informarse sobre el "Mal de Chagas " y cómo mantener el insecto transmisor, la vinchuca, lejos de los hogares.

Desde el municipio se hizo especial hincapié en que la fumigación química por sí sola no resuelve el problema. El verdadero éxito de la campaña radica en el compromiso social: eliminar los criaderos de insectos en las viviendas . Esta medida preventiva es fundamental, ya que ayuda a combatir en simultáneo tanto al Chagas como al Dengue.

En el marco de la campaña, el municipio lleva adelante campañas informativas sobre cómo actuar ante la presencia de vinchicas en la vivienda. Ante este hecho, el vecino debe acercarse a:

Oficina del Área Control de Vectores: Calle Mitre, en el acceso a la terminal de ómnibus.

Calle Mitre, en el acceso a la terminal de ómnibus. Delegaciones municipales correspondientes a tu zona

image Personal municipal visita a los vecinos casa por casa para informales sobre la Campaña Chagas 2026 y realizar tareas preventivas.

¿Qué es el Chagas y cómo se transmite?

El Chagas es una enfermedad producida por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual puede afectar gravemente el corazón, el sistema nervioso y el aparato digestivo.

La vía de contagio más frecuente es a través de la vinchuca (o chinche). La transmisión ocurre de una manera muy particular: el insecto pica para alimentarse y luego defeca sobre la piel. Al rascarse por la picazón, la propia persona introduce el parásito al torrente sanguíneo a través de la microherida.

Otras vías de contagio menos comunes, pero igualmente importantes, son: