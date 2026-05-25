El emprendimiento que apela a la nostalgia y a mantener la esencia de recetas ancestrales de Jáchal

Hubo un San Juan en el que, ante la ausencia de internet y la falta de registros, los saberes se compartían de boca en boca, de práctica en práctica. Esas riquezas que fueron superando el tiempo, heredadas de generación en generación hoy en día siguen vigentes en algunos espacios. Doña Pepa , como la conocen en Jáchal, lleva más de 40 años elaborando panificaciones tradicionales en el departamento del norte y de la mano de su hija hoy su proyección es provincial, llegando a más paladares.

El boom del pistacho llegó a los licores: la sabrosa propuesta de dos amigos de Buenos Aires que se enamoraron de San Juan

Josefa Ormeño es Doña Pepa . Cuando el emprendedurismo no era tan popular como lo es en la actualidad, ella ya formaba parte de ese mundo. Las recetas que le compartió su madre, las cuales había heredado de dos generaciones anteriores fueron la principal fuente de ingreso para la familia. Así lo recuerda Alejandra Argumosa, quien hoy mantiene el legado familiar.

“De toda la vida recuerdo que mi madre hacía los productos como una salida laboral. Ella salía, vendía casa por casa y hasta había lugares donde la esperaban con el mate listo. Esto te digo, hace unos 40 años más o menos” , comenta Alejandra.

El producto estrella sin duda son las tortitas jachalleras, buscadas por los locales como por los visitantes, pero no es el único producto que destaca. Tableras con arrope de uva, bollitos de anís, tortas de rescoldo, semitas, tabletas finas y alfajores de algarroba son parte de los panificados que ofrecen.

El cambio radical que tuvo el emprendimiento sucedió hace dos décadas atrás, cuando Alejandra dejó su departamento natal para instalarse en el Gran San Juan y estudiar en la UNSJ. Cursó algunos años hasta que quedó embarazada y en aquel entonces Josefa había sido invitada a participar de la Feria Internacional de las Artesanías, en el stand de Jáchal. Ninguna de las dos se imaginaron el despegue que tendría “Doña Pepa” después de aquel evento.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 16.37.43 (2)

“Empezamos a venir una vez al año, pero había gente que pedía en otras fechas, que querían nuestros productos porque acá no los encontraban. Fue entonces cuando comenzamos con mi mamá a trabajar juntas, dándole origen al emprendimiento familiar”, destacó Alejandra, quien dice presente de manera religiosa en cada Feria Agroproductiva, donde su stand siempre tiene visitantes, tanto nuevos como viejos conocidos.

Un sabor que apela a la nostalgia y el desafío de mantener el legado

Alejandra asegura que no se veía delante del negocio familiar, pero es precisamente la pasión por lo propio la fuerza que la empuja a seguir adelante. Además, la devolución que recibe cada vez que alguien prueba por primera vez alguno de los panificados renueva el entusiasmo.

Al respecto comenta: “Llama mucho la atención que sean recetas tradicionales y ancestrales. Cuando doy a degustar los más grandes comentan que les recuerda a sus infancias, que era algo que les preparaba su abuela, y eso es lindo. Y cuando lo prueban personas más jóvenes también les gusta”.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 16.37.43 (3)

Tanto para Alejandra como para su familia, Doña Pepa no solo es un emprendimiento, es un tesoro, cuya vigencia en el tiempo quedará en mano de las próximas generaciones, quienes entendieron su rol en la historia. Así como ella, sus hermanas también aprendieron las recetas con sus secretos y tips, al igual que su sobrina, continuando así con el legado gastronómico ancestral.

En Jáchal o el Gran San Juan, las recetas de Doña Pepa sin límites geográficos

Para disfrutar de las delicias de Doña Pepa no hay excusas que valgan, ya que se pueden encontrar tanto en Jáchal como en el Gran San Juan.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 16.37.43 (1)

En el departamento del norte Josefa sigue adelante del proyecto, participando con su stand en el Paseo de los Artesanos de la villa cabecera, o en su domicilio en La Represa, pasando Villa Mercedes, en Pampa del Chañar. “Ahí está la casa de mi madre, cerca de la escuela. Quien esté por la zona solo pregunta por Doña Pepa y sabrán decirle dónde vive”, comenta Alejandra.

En lo que es el Gran San Juan y alrededores, se pueden topar con las delicias en cada edición de la Feria Agroproductiva como también hacer encargos por medio de las redes sociales del emprendimiento @regionalesjachal.