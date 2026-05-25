    • 25 de mayo de 2026 - 09:52

    San Martín organizó una actividad recreativa fuera de serie: trekking con tu perro

    El municipio de San Martín realizará ‘Huellas en Movimiento’, una propuesta que incluye caminatas guiadas con el mejor amigo de la familia.

    El municipio de San Martín lanzó una nueva jornada de trekking en la que podrá participar la familia junto a su perro.

    El municipio de San Martín lanzó una nueva jornada de trekking en la que podrá participar la familia junto a su perro.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de San Martín preparó una nueva jornada de trekking, aunque esta vez sumará un invitado especial: el perro de la familia. La propuesta es ‘Huellas en Movimiento’ que incluye caminatas guiadas y demás actividades para disfrutar con las mascotas.

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    trekking
    Se viene una nueva jornada de Trekking en San Martin en la que podrá participar toda la familia, incluido el perro.

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    Los vecinos y vecinas están invitados a participar de esta jornada recreativa que combina naturaleza, salud y aventura, pensada para disfrutar del aire libre y compartir una experiencia especial junto a las mascotas en el Complejo Ceferino Namuncurá. Con este tipo de iniciativas, el municipio continúa promoviendo espacios de bienestar, recreación y cuidado responsable de los animales en un entorno natural único. Las inscripciones pueden realizarse al 2644658724.

    La actividad se realizará el próximo 31 de mayo, desde las 15, y contará con:

    • Caminata guiada.
    • Puntos de hidratación.
    • Espacio de salud animal.
    • Sorteo “Mejor Amigo Trekking”.

    Requisitos para participar del paseo en San Martín

    • Correa obligatoria
    • Llevar agua para consumo personal y para la mascota
    • Llevar bolsas para residuos
    • Mascotas socializadas y en buen estado de salud

    Recomendaciones a tener en cuenta

    • No asistir con mascotas agresivas o enfermas
    • No asistir con hembras en celo
    • Llevar la libreta sanitaria de la mascota
    • Cuidar la limpieza de los espacios.

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