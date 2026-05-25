San Martín organizó una actividad recreativa fuera de serie: trekking con tu perro

El municipio de San Martín preparó una nueva jornada de trekking , aunque esta vez sumará un invitado especial: el perro de la familia. La propuesta es ‘Huellas en Movimiento’ que incluye caminatas guiadas y demás actividades para disfrutar con las mascotas.

Los vecinos y vecinas están invitados a participar de esta jornada recreativa que combina naturaleza, salud y aventura, pensada para disfrutar del aire libre y compartir una experiencia especial junto a las mascotas en el Complejo Ceferino Namuncurá. Con este tipo de iniciativas, el municipio continúa promoviendo espacios de bienestar, recreación y cuidado responsable de los animales en un entorno natural único. Las inscripciones pueden realizarse al 2644658724.