Zafó de la cárcel el acusado de ahorcar y golpear a su pareja en San Martín

Un hombre acusado de agredir y ahorcar a su pareja en el departamento San Martín evitó ir a prisión luego de que la Justicia resolviera otorgarle la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año.

Detuvieron a un joven por agredir y ahorcar a su pareja por celos

Se trata de Alberto David Olguín , imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. La causa estuvo a cargo de la fiscal Virginia Branca junto al ayudante fiscal Mario Codorniu.

Como resultado de la audiencia en Flagrancia, el acusado recibió el beneficio de probation por un año . Además, deberá cumplir 70 horas de trabajo no remunerado, realizar una reparación simbólica y respetar una serie de medidas de protección para la víctima.

Entre las restricciones impuestas por la Justicia figuran la prohibición de acercamiento y de contacto a menos de 200 metros, además de la prohibición de cometer actos molestos o perturbatorios contra la mujer.

El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2026 , alrededor de las 9:20, en una vivienda del barrio Feliberto, en San Martín. Según la investigación, en la casa estaban presentes el agresor, su pareja, la hermana de la víctima y la pareja de ésta.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hombre llamó a su pareja para hablar en el pasillo exterior del domicilio y comenzó a insultarla en medio de una discusión vinculada a celos. En ese contexto, la tomó fuertemente del cuello mientras continuaba agrediéndola verbalmente.

La víctima logró soltarse y lo empujó, pero el acusado volvió a acercarse con aparentes intenciones de continuar la agresión. Fue entonces cuando intervino la hermana de la mujer y, en medio del forcejeo, el sujeto la empujó y la tiró al suelo.

Tras el episodio, el acusado escapó rápidamente de la vivienda —propiedad de su suegra— mientras era perseguido por la hermana de la víctima, quien además llamó al 911 para alertar sobre lo sucedido.

Según la causa, el hombre dio la vuelta a la manzana, buscó una moto Appia 150 cc negra que había dejado en la casa y huyó del lugar. Minutos después, efectivos policiales localizaron el rodado frente a una vivienda donde un conocido del sospechoso permitió el ingreso de los uniformados. Allí finalmente fue detenido.

La víctima fue trasladada posteriormente a la UFI CAVIG, donde fue examinada por el médico legista. El informe confirmó que presentaba lesiones leves.