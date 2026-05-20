    • 20 de mayo de 2026 - 21:37

    Clínica trucha de González Catán: durante un allanamiento encontraron documentos quemados

    La Justicia investiga qué elementos fueron calcinados y si fue para borrar pruebas. En total hubo 29 detenidos, aunque solo seis quedaron presos y son considerados los principales responsables.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Encontraron documentos quemados durante un allanamiento en la clínica trucha de González Catán. Las autoridades también hallaron una flota de ambulancias falsas.

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    Allanamiento. Policía Federal.

    Allanan una clínica en la que operaba una red de falsos médicos: hay cinco detenidos

    La presencia de papeles quemados no es un dato menor: se trata de una maniobra habitual para eliminar pruebas clave. Entre los elementos que podrían haber sido destruidos podrían existir historias clínicas, recetarios, expedientes y documentación vinculada a la actividad médica.

    Los operativos se realizaron en múltiples puntos, entre ellos sedes de la obra social, clínicas, consultorios, depósitos y casas particulares. En esos lugares también se secuestró mercadería valuada en más de 80 millones de pesos.

    Otro de los hallazgos que más llamó la atención fue la existencia de una flota completa de ambulancias y vehículos ploteados con la imagen de la empresa. De acuerdo con la investigación, estas unidades eran utilizadas para traslados sin contar con habilitación oficial.

    Además, las inspecciones revelaron que los centros de salud estaban montados con una apariencia completamente profesional, similar a la de cualquier clínica o consultorio habilitado, lo que facilitaba engañar a los pacientes.

    La causa también expuso el trasfondo de la organización: parte del dinero utilizado para sostener la estructura provenía de la piratería del asfalto. Según se determinó, los implicados robaban camiones con mercadería, la comercializaban y luego utilizaban esos fondos para financiar la red y blanquear ingresos.

    En total hubo 29 detenidos, aunque solo seis quedaron presos y son considerados los principales responsables. Entre ellos hay familiares y personas con antecedentes por este tipo de delitos, incluso con casos vinculados a homicidios.

    Según los investigadores, se trata de una organización que operó durante al menos cinco años, montando una red ilegal de servicios de salud sin controles y con múltiples irregularidades.

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