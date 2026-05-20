Clausuraron la clínica trucha en González Catán donde murió un hombre de 57 años por mala praxis

El juez de Garantías del Departamento Judicial de La Matanza, Rubén Ochipinti, resolvió este miércoles la clausura definitiva de la Clínica "Argentina Salud", ubicada en el partido bonaerense de González Catán, donde el 4 de enero pasado falleció un hombre por supuesta mala praxis médica.

Héctor Navarro, de 57 años, llegó durante la tarde a la Clínica "Argentina Salud" con un fuerte dolor abdominal y los médicos le hicieron algunos estudios cardiológicos, le aplicaron una inyección de ketorolac y lo mandaron a su casa. Falleció apenas unas horas más tarde.

El caso podría haber quedado impune, pero una médica descubrió que alguien había utilizado sus datos profesionales de manera indebida y presentó una denuncia ante la justicia, lo que puso en marcha una investigación que terminó por afectar a la Clínica "Argentina Salud".

Así salió a la luz una presunta red de centros de salud que operaban con médicos falsos, matrículas robadas y documentación adulterada, por lo que habría más de 50 profesionales afectados por maniobras similares a la denunciada por la médica que destapó el caso ante la Justicia de La Matanza.

En otras palabras, hoy se sabe que pacientes como Héctor Navarro fueron víctimas de la corrupción y no de un error médico.

La clausura de la clínica trucha en González Catán

El juez Ochipinti resolvió la clausura definitiva del inmueble ubicado en Avenida Juan Manuel de Rosas 20956, que ya fue denunciado por venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos y asociación ilícita. Además, hasta la fecha hay seis personas detenidas en conexión con los delitos estipulados.

En los allanamientos realizados hasta ahora se incautaron sellos, documentación clínica, recetas, historias médicas y otros elementos considerados de interés para el expediente judicial, al tiempo que entre los aprehendidos se encuentran sospechosos con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robos cometidos en rutas.

Durante la tarde de este miércoles se vivieron momentos de tensión frente a la clínica de González Catán porque familiares de pacientes afectados y personal de la institución fraudulenta se trenzaron a golpes en un móvil de televisión.

Damián, hijo de Luis, otro hombre que murió tras asistir al centro asistencial, calificó de “vergüenza” a la situación y consideró que “es una falta de respeto" para con su padre.

"Te dicen que ahora sí son médicos, pero los de antes no. ¿Cómo puede ser que ayer lo allanen y hoy esté abierto? Que salgas a reclamar y te ataquen entre cinco... No puede ser así", sentenció el hombre.