"Quiero que vaya preso": el duro pedido del papá de Lucía Rubiño en el comienzo del juicio contra el menor involucrado

Después de meses de expectativa y de una causa que conmocionó a San Juan, este miércoles comenzó el juicio contra el adolescente acusado de atropellar y provocar la muerte de Lucía Rubiño el 15 de octubre de 2023 en el barrio Profesional, en Rivadavia.

En la previa del inicio del debate judicial, Jorge Rubiño, padre de la víctima, expresó el profundo dolor que atraviesa la familia y reclamó una condena para el imputado.

“Las expectativas tienen que ver con este joven imputado por homicidio culposo sea condenado por homicidio culposo. Queremos que el pibe pague el macanón que se mandó. Es muy difícil, a pesar del tiempo, tenemos un dolor en el alma que no se pasa nunca y esto reabre la herida de nuevo ”, manifestó.

Además, remarcó el acompañamiento que recibieron desde el momento de la tragedia, aunque insistió en su pedido de justicia: “Siempre tuvimos apoyo. Pero lo único que quiero es que vaya preso, es lo que merece”.

Rubiño también volvió a apuntar contra ambos conductores involucrados en el hecho y sostuvo que, para él, existe una responsabilidad compartida. “De todos modos, sigo pensando lo mismo: Juan Pablo Echegaray cruzó la camioneta y este chico era un desquiciado que venía rapidísimo y fue quien mató a Lucía. Pero los dos son culpables ”, afirmó.

El juicio se desarrollará en el edificio de Flagrancia, aunque estará bajo la órbita de la Justicia Penal de Menores. El debate será encabezado por el juez Jorge Toro, titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, y tendrá la particularidad de realizarse a puertas cerradas debido a que el acusado era menor de edad al momento del hecho.

La fiscal Liliana Marinero sostendrá durante el proceso la acusación por homicidio con dolo eventual, una de las figuras más graves contempladas en el Código Penal argentino. Por su parte, la defensa del joven, representada por el abogado Nasser Uzair, buscará desacreditar esa calificación y apuntará a una imputación menos severa.

Aunque el caso provocó una fuerte repercusión social y numerosas marchas en pedido de justicia, el juicio no podrá ser seguido por el público ni por la prensa. Tampoco participará una querella particular, ya que el sistema penal juvenil no contempla acusadores privados.

Durante las audiencias declararán más de 20 testigos. En un primer momento, las partes habían propuesto cerca de 70 testimonios, pero posteriormente se alcanzaron acuerdos para reducir el listado y agilizar el desarrollo del debate.

Se estima que el juicio se extenderá durante aproximadamente un mes y volverá a poner en el centro de la escena uno de los casos más sensibles y conmocionantes de los últimos años en San Juan.