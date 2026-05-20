    • 20 de mayo de 2026 - 15:42

    Caso Lucía Rubiño: a puertas cerradas arrancó el juicio contra el menor implicado

    El juicio contra el menor acusado de atropellar y matar a Lucía Rubiño comenzó en Flagrancia a puertas cerradas.

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    El proceso se desarrollará por completo en el edificio de Flagrancia, aunque estará bajo la órbita de la Justicia Penal de Menores y tendrá una modalidad completamente distinta a la de un juicio ordinario. Se estima que concluirá a fines de junio.

    El debate está a cargo del juez Jorge Toro, titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, y tiene como principal particularidad que es a puertas cerradas. La decisión responde a las normas que regulan los procesos penales juveniles, ya que el imputado era menor de edad cuando ocurrió el hecho, el 15 de octubre de 2023, en el barrio Profesional, en Rivadavia.

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    El juicio si bien es realizado por la Justicia de Menores, el debate se desarrolla en las instalaciones de Flagrancia.

    La causa llegó a juicio con una acusación de homicidio con dolo eventual, una de las figuras penales más graves dentro del Código Penal argentino. Esa calificación fue sostenida durante toda la investigación y es defendida en el debate por la fiscal Liliana Marinero. En contrapartida, la defensa del joven, encabezada por el abogado Nasser Uzair, intenta desacreditar esa imputación y buscar una figura menos severa.

    Aunque el caso generó una enorme repercusión pública y múltiples marchas de pedido de justicia, el juicio no podrá ser presenciado por la prensa ni por particulares. Incluso, la familia de Lucía Rubiño no está como querellante, debido a que el sistema penal juvenil no contempla la participación de acusadores privados como sí sucede en el Sistema Acusatorio ordinario.

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    El joven imputado, llegó de traje junto a su padre e ingresó por el acceso que hay a Flagrancia por calle Haití.

    El debate contará con más de 20 testigos, aunque inicialmente las partes habían propuesto cerca de 70 declaraciones. Tras acuerdos previos entre fiscalía y defensa, el listado se redujo considerablemente para agilizar el desarrollo del juicio.

    Se prevé que las audiencias se extiendan durante aproximadamente un mes, hasta fines de junio, y que el caso vuelva a concentrar la atención pública en uno de los hechos más sensibles ocurridos en la provincia en los últimos años.

    El imputado, de traje y acompañado por su padre

    El joven, implicado en el fatal siniestro vial, llegó acompañado por su padre. Ambos ingresaron de traje por el acceso que hay a Flagrancia por calle Haití. Minutos más tarde arribó su abogado Nasser Uzair.

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