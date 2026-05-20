Caso Lucía Rubiño: a puertas cerradas arrancó el juicio contra el menor implicado

El juicio contra el menor acusado de atropellar y matar a Lucía Rubiño comenzó en Flagrancia a puertas cerradas.

Después de meses de expectativa y de una causa que conmocionó a San Juan, este miércoles 20 de mayo de 2026 comenzó el juicio contra el adolescente acusado de atropellar y provocar la muerte de Lucía Rubiño, en el barrio Profesionales, en Rivadavia.

Juicio por Lucía Rubiño El proceso se desarrollará por completo en el edificio de Flagrancia, aunque estará bajo la órbita de la Justicia Penal de Menores y tendrá una modalidad completamente distinta a la de un juicio ordinario. Se estima que concluirá a fines de junio.

El debate está a cargo del juez Jorge Toro, titular del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, y tiene como principal particularidad que es a puertas cerradas. La decisión responde a las normas que regulan los procesos penales juveniles, ya que el imputado era menor de edad cuando ocurrió el hecho, el 15 de octubre de 2023, en el barrio Profesional, en Rivadavia.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 15.54.11 El juicio si bien es realizado por la Justicia de Menores, el debate se desarrolla en las instalaciones de Flagrancia. DIARIO DE CUYO La causa llegó a juicio con una acusación de homicidio con dolo eventual, una de las figuras penales más graves dentro del Código Penal argentino. Esa calificación fue sostenida durante toda la investigación y es defendida en el debate por la fiscal Liliana Marinero. En contrapartida, la defensa del joven, encabezada por el abogado Nasser Uzair, intenta desacreditar esa imputación y buscar una figura menos severa.

Aunque el caso generó una enorme repercusión pública y múltiples marchas de pedido de justicia, el juicio no podrá ser presenciado por la prensa ni por particulares. Incluso, la familia de Lucía Rubiño no está como querellante, debido a que el sistema penal juvenil no contempla la participación de acusadores privados como sí sucede en el Sistema Acusatorio ordinario.