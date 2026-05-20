    • 20 de mayo de 2026 - 13:26

    Insólito: chofer de Uber se llevó carne y queso que una mujer olvidó en el baúl

    La víctima era empleada de una cadena gastronómica y llevaba la mercadería de una sucursal a otra. El chofer de Uber prometió hacer una reparación económica.

    El caso se resolvió tres meses después, con una reparación integral del daño propuesta por el conductor de Uber.&nbsp;

    El caso se resolvió tres meses después, con una reparación integral del daño propuesta por el conductor de Uber. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un conductor de Uber, Franco Emanuel Lopez, fue acusado de sustraer mercadería que una trabajadora trasladaba entre sucursales de una cadena de comidas y evitó avanzar a juicio tras llegar a un acuerdo económico con la empresa damnificada, según informaron fuentes judiciales.

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    El insólito robo de un conductor de Uber

    La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad informó que el chofer de la aplicación acordó una reparación integral luego de haber sido acusado de quedarse con la mercadería del negocio.

    Según detallaron los fiscales Miguel Gay y Cristian Catalano, el hecho ocurrió el 21 de febrero de 2026 alrededor de las 16:44. En esa oportunidad, Lopez conducía un Fiat Cronos afectado al servicio de Uber cuando trasladó a la mujer que llevaba dos piezas de carne y una horma de queso en el baúl del vehículo.

    De acuerdo con la investigación, al llegar a destino la mujer descendió del automóvil, pero el conductor emprendió la marcha con los alimentos todavía en el baúl, quedándose con la mercadería.

    La causa avanzó con intervención de los ayudantes fiscales José Salinas Molina y Nicolás Zapata Brigde.

    Finalmente, en una audiencia realizada este martes 19 de mayo de 2026, Lopez acordó una reparación integral y se comprometió a abonar en un solo pago la suma de 80 mil pesos a favor de la empresa damnificada.

    El acuerdo contó con la conformidad tanto de la denunciante como de la firma afectada, lo que permitió cerrar el conflicto mediante esta salida alternativa al proceso penal.

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