    • 20 de mayo de 2026 - 11:32

    Ruta 40: una camioneta de una prestadora de servicios mineros sufrió un accidente cuando se le atravesó un caballo

    No hubo lesionados de consideración.

    La camioneta siniestrada y el animal. Foto: Radio Norte Jáchal.

    La camioneta siniestrada y el animal. Foto: Radio Norte Jáchal.

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    Un siniestro vial se registró a primera hora de la mañana en el departamento de Jáchal, cuando una camioneta perteneciente a una firma prestadora de servicios mineros protagonizó un fuerte impacto contra un caballo. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 40, en zona urbana, a escasos metros de llegar al puesto de control policial de la zona.

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    El vehículo involucrado es una camioneta de la empresa Caterwest, la cual se trasladaba con destino al departamento norteño alrededor de las 8:30 de este miércoles. Por motivos que se intentan establecer, el conductor no pudo esquivar al animal que se encontraba sobre la calzada, lo que derivó en una violenta colisión frontal.

    A pesar de las características del impacto y de los daños materiales visibles en el rodado, las primeras informaciones policiales indicaron que ninguna de las personas que viajaban en el vehículo sufrió heridas de gravedad.

    En el lugar del hecho trabajó de inmediato el personal de la Seccional 21ª de Jáchal, quienes se encargaron de ordenar el tránsito en ese tramo de la ruta para evitar nuevos incidentes y realizar las pericias correspondientes.

    Respecto al animal, se constató que quedó tendido con vida a un costado de la banquina, mientras se aguardaba la intervención de las autoridades pertinentes para su asistencia y para determinar la responsabilidad de sus propietarios por dejarlo suelto en una vía de circulación urbana.

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