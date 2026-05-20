    • 20 de mayo de 2026 - 12:07

    Crimen del productor a metros de un puesto policial en Pocito: liberaron al pastor evangélico y a su cuñado

    A pesar de que quedaron en libertad, ambos siguen vinculados a la investigación por el crimen de José Yañez. Los motivos de la liberación, en la nota.

    De izquierda a derecha, Lucas Pereyra y Víctor René Alomo.

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    Novedades en el caso del crimen de José Yañez

    La novedad fue confirmada tras una audiencia por el fiscal de la causa, Francisco Nicolía, quien explicó en rueda de prensa que fue solicitada por la propia Fiscalía luego de que unas pruebas de ADN dieran resultados negativos.

    Según detalló Nicolía, las pericias genéticas y bioquímicas realizadas sobre la ropa secuestrada a los dos imputados dieron resultado negativo respecto a la presencia de rastros biológicos de la víctima.

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    José Yañez, el productor asesinado en Pocito.

    Además, explicó que tampoco hubo coincidencias entre el ADN levantado en la escena del crimen y las muestras tomadas a los acusados.

    A pesar de la liberación, Nicolía aclaró que los dos hombres continúan imputados y vinculados a la causa con la misma calificación legal. “A la fecha no puedo descartarlos en forma definitiva”, afirmó. A pesar de la liberación, Nicolía aclaró que los dos hombres continúan imputados y vinculados a la causa con la misma calificación legal. “A la fecha no puedo descartarlos en forma definitiva”, afirmó.

    La Justicia les impuso ahora medidas coercitivas menos gravosas: prohibición de acercamiento y contacto con determinados testigos, impedimento de salir de la provincia sin autorización y presentaciones periódicas en la comisaría jurisdiccional.

    Principal hipótesis

    La principal hipótesis investigativa continúa apuntando a que el crimen fue cometido por personas cercanas a José Yáñez. Para Fiscalía, los autores habrían aprovechado la relación de confianza con la víctima para ingresar a la vivienda y asesinarlo con el objetivo de robar dinero.

    “Entendemos que es gente del ámbito cercano. Ingresaron al domicilio con el fin de evitar ser vinculados y terminaron matándolo para robar dinero que tenía guardado”, sostuvo Nicolía. “Entendemos que es gente del ámbito cercano. Ingresaron al domicilio con el fin de evitar ser vinculados y terminaron matándolo para robar dinero que tenía guardado”, sostuvo Nicolía.

    El fiscal evitó adelantar si habrá nuevas detenciones, aunque reconoció que la investigación sigue avanzando y que trabajan para identificar al autor material del homicidio.

    Situación de un tercer involucrado

    En paralelo, ante una pregunta de este diario, el fiscal adelantó que en los próximos días solicitará una audiencia para revisar la situación procesal de Jorge Buenanueva, el tercer implicado en la causa, quien permanece con prisión domiciliaria acusado de encubrimiento.

    El asesinato de José Yáñez provocó una fuerte conmoción en Pocito no solo por la violencia del hecho, sino también porque ocurrió a unos 30 metros de la Unidad Operativa Pocito Este, donde ningún efectivo policial advirtió movimientos sospechosos durante el ataque.

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