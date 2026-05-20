    • 20 de mayo de 2026 - 08:55

    Qué se sabe de la muerte de Kevin Martínez en Chascomús y cómo avanza la investigación

    El adolescente de 15 años murió luego de un choque en moto y una posterior agresión en la vía pública.

    Kevin Martínez.

    Kevin Martínez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de Kevin Martínez, un adolescente de 15 años de Chascomús, continúa generando conmoción mientras la Justicia avanza con distintas medidas para esclarecer lo ocurrido. El joven falleció tras protagonizar un choque en moto y sufrir una violenta agresión en plena calle.

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    El hecho ocurrió en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, donde una motocicleta Honda XR 150 en la que viajaban Kevin y otro adolescente impactó contra un Ford Ka conducido por una mujer de 25 años. Después del choque, un vecino atacó físicamente al menor, una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad y ahora forma parte central de la investigación judicial.

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    En las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia. El informe preliminar indicó que Kevin sufrió “politraumatismos de importancia”, además de una fractura múltiple de cráneo considerada compatible con un impacto de alta intensidad. Según los peritos, esa lesión habría sido determinante en la muerte del adolescente.

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    Por el momento, la causa está caratulada como homicidio culposo y la conductora del vehículo permanece imputada. En paralelo, la fiscalía analiza la posible responsabilidad del hombre que golpeó al joven tras el accidente, quien podría enfrentar cargos por lesiones.

    La familia de Kevin sostiene que la agresión posterior fue clave en el desenlace fatal y cuestionó además el accionar policial durante el episodio. En ese contexto, vecinos y familiares realizaron marchas para reclamar justicia y pedir que se esclarezca completamente lo sucedido.

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