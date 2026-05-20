Qué se sabe de la muerte de Kevin Martínez en Chascomús y cómo avanza la investigación

El adolescente de 15 años murió luego de un choque en moto y una posterior agresión en la vía pública.

La muerte de Kevin Martínez, un adolescente de 15 años de Chascomús, continúa generando conmoción mientras la Justicia avanza con distintas medidas para esclarecer lo ocurrido. El joven falleció tras protagonizar un choque en moto y sufrir una violenta agresión en plena calle.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, donde una motocicleta Honda XR 150 en la que viajaban Kevin y otro adolescente impactó contra un Ford Ka conducido por una mujer de 25 años. Después del choque, un vecino atacó físicamente al menor, una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad y ahora forma parte central de la investigación judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jennydiserio/status/2056928175301537846&partner=&hide_thread=false Chascomús: así fue el choque que protagonizaron Kevin Martínez y su contra una mujer que iba a bordo de un Ford Ka. pic.twitter.com/VLGSYHBFYS — Jenny Di Serio (@jennydiserio) May 20, 2026

En las últimas horas se conocieron los primeros resultados de la autopsia. El informe preliminar indicó que Kevin sufrió “politraumatismos de importancia”, además de una fractura múltiple de cráneo considerada compatible con un impacto de alta intensidad. Según los peritos, esa lesión habría sido determinante en la muerte del adolescente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicolimassosa/status/2056540996737876385&partner=&hide_thread=false TRAGEDIA EN CHASCOMÚS: UN ADOLESCENTE DE 15 AÑOS EN MOTO FUE EMBESTIDO POR UN AUTO, UN HOMBRE LO GOLPEÓ EN LA CABEZA Y LO MATÓ



- La víctima, Kevin Martínez, iba acompañado por otro menor, de 17, quien manejaba la moto al momento del accidente, que son investigadas. pic.twitter.com/mZg4ow984B — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) May 19, 2026 Por el momento, la causa está caratulada como homicidio culposo y la conductora del vehículo permanece imputada. En paralelo, la fiscalía analiza la posible responsabilidad del hombre que golpeó al joven tras el accidente, quien podría enfrentar cargos por lesiones.