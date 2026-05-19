    • 19 de mayo de 2026 - 20:54

    Cayó con una moto robada hace casi 10 años en Sarmiento: la Policía la secuestró en pleno control

    El vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde 2015 por una causa de hurto calificado. El conductor no tenía documentación ni licencia de conducir.

    La moto robada y secuestrada por la Policía.

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    El procedimiento se realizó en inmediaciones de Ruta 295, antes de Ruta 246, en la zona de Cochagual Norte, mientras personal policial llevaba adelante tareas de recorrida y control vehicular.

    Durante la intervención, los efectivos entrevistaron al conductor del rodado, identificado como Santana, de 30 años y domiciliado en Cochagual Norte. Según informaron fuentes policiales, el hombre manifestó no contar con documentación de la motocicleta ni licencia de conducir habilitante.

    Ante esta situación, los uniformados verificaron los datos del vehículo en el sistema oficial y descubrieron que la motocicleta marca Guerrero registraba un pedido de secuestro vigente desde el 25 de agosto de 2015. El requerimiento estaba vinculado a una causa por hurto calificado tramitada por el entonces Tercer Juzgado de Instrucción de Santa Lucía.

    Tras confirmar la irregularidad, se dio inmediata intervención a la Unidad Conclusiva de Instrucción, desde donde se ordenó el secuestro del rodado y el resguardo de la cadena de custodia correspondiente.

    Además, el conductor fue notificado para continuar vinculado a las actuaciones judiciales, mientras que efectivos de Comisaría 8ª realizaron posteriormente el traslado de la motocicleta y de toda la documentación relacionada con el procedimiento.

    El caso volvió a poner en evidencia la importancia de los controles vehiculares en rutas y caminos del interior provincial, donde frecuentemente se detectan vehículos con irregularidades judiciales pendientes desde hace años.

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