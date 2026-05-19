Cayó con una moto robada hace casi 10 años en Sarmiento: la Policía la secuestró en pleno control

El vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde 2015 por una causa de hurto calificado. El conductor no tenía documentación ni licencia de conducir.

Un operativo de rutina terminó con un impactante hallazgo en Sarmiento: efectivos de la Dirección D-7 de Policía Caminera secuestraron una motocicleta que tenía pedido de captura desde hace casi una década.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de Ruta 295, antes de Ruta 246, en la zona de Cochagual Norte, mientras personal policial llevaba adelante tareas de recorrida y control vehicular.

Durante la intervención, los efectivos entrevistaron al conductor del rodado, identificado como Santana, de 30 años y domiciliado en Cochagual Norte. Según informaron fuentes policiales, el hombre manifestó no contar con documentación de la motocicleta ni licencia de conducir habilitante.

Ante esta situación, los uniformados verificaron los datos del vehículo en el sistema oficial y descubrieron que la motocicleta marca Guerrero registraba un pedido de secuestro vigente desde el 25 de agosto de 2015. El requerimiento estaba vinculado a una causa por hurto calificado tramitada por el entonces Tercer Juzgado de Instrucción de Santa Lucía.

Tras confirmar la irregularidad, se dio inmediata intervención a la Unidad Conclusiva de Instrucción, desde donde se ordenó el secuestro del rodado y el resguardo de la cadena de custodia correspondiente.