Declaró el psicólogo Carlos Díaz en el segundo juicio por la muerte de Maradona: "Diego era alcohólico". 

El psicólogo Carlos Díaz declaró nuevamente este martes en el juicio por la muerte de Diego Maradona . “Había que humanizarlo para que pudiera percibirse como un adicto al alcohol ”, aseguró.

Durante su declaración, el acusado intentó despegarse de las decisiones médicas y defendió el rol que ocupaba dentro del equipo que atendía al exfutbolista. En ese sentido, explicó que no tenía responsabilidades sobre el seguimiento clínico diario ni contacto con los enfermeros que estaban en la casa de Tigre.

Además, se refirió a distintos chats que mantuvo con la psiquiatra Agustina Cosachov y que fueron incorporados a la causa. Uno de ellos, con fecha del 28 de noviembre de 2020, fue mencionado por su abogado y hacía referencia a la salud cardíaca de Maradona.

“ El chat está parcializado, parecía que yo sabía de la patología de Maradona. Yo no sé nada de cardiología . Parece una obviedad, pero yo no soy contemporáneo, cuando pasó todo lo del corazón yo tenía 9 años”, sostuvo Díaz ante los jueces.

En otro intercambio de mensajes, previo a la muerte de Maradona, se hablaba sobre posibles medicamentos para administrarle . Sobre eso, el piscólogo afirmó: “Uno de los principales fundamentos de la Ley de Salud Mental está vinculado con el equipo interdisciplinario para ver la cosmovisión del paciente. Es importante la parte del psicólogo. Cosachov no me hizo caso. Todos los hablé con Agustina y ella no le dio ninguno ”.

También recordó que en un momento Maradona no quería recibirlo y que por eso intentó modificar la estrategia de abordaje junto a Cosachov. Según contó, sugirió que volviera a trabajar para evitar que permaneciera aislado. “Yo dije que lo que le daba vida a Diego era su relación con el fútbol”, explicó el psicólogo.

Díaz detalló además que fue, en los primeros días de noviembre, fue incorporado al grupo de WhatsApp denominado “Parte médico Olivos”, donde se compartían actualizaciones sobre el estado de salud del exjugador. “Yo lo que procuraba hacer en este grupo era la psicoeducación. La primera parte de los tratamientos psicoterapéuticos es explicarles a las familias”, indicó.

En esa línea, recordó un mensaje que escribió el 17 de noviembre: “Le dije a Leo (Luque) que Maradona tenía una gran conciencia de la enfermedad del alcohol. El hematoma subdural estuvo vinculado al consumo de alcohol. Que la familia solo se acerque para ver la medicación”.

Sobre su vínculo con los otros imputados, Díaz sostuvo: “Con Luque tengo tres chats y con Cosachov tenía muchos, todos los días. No tenía motivos para tener chats con un neurocirujano, en cambio, con los psiquiatras tenemos diálogo todo el tiempo”.

Por último, negó haber tenido relación con el personal de enfermería encargado del cuidado de Maradona. “Nunca tuve contacto con ningún enfermero, salvo el día que Maradona muere. Llegamos a las 11 de la mañana con Cosachov, una enfermera nos había dicho que se había levantado a la mañana. Después en ningún momento hablé con nadie, ni tuve contacto con nadie de Swiss Medical”, aseguró.

Antes de finalizar, remarcó: “Hay que hacer una distinción entre los chats y lo que efectivamente estaba anotado en la historia clínica”.