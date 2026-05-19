    • 19 de mayo de 2026 - 20:49

    Golpe al narcomenudeo en Chimbas: cayó una banda familiar y secuestraron droga, dinero y celulares

    Dos hermanos fueron detenidos tras un allanamiento en el Loteo Api II. La Policía Federal y el GERAS encontraron marihuana fraccionada, efectivo y elementos utilizados para la venta de estupefacientes.

    Los detenidos son hermanos de apellido Ibaceta.

    Los detenidos son hermanos de apellido Ibaceta.

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    Un importante operativo contra el narcomenudeo sacudió este martes al departamento Chimbas, donde efectivos del Departamento Drogas Ilegales y del grupo táctico GERAS allanaron una vivienda y detuvieron a dos hermanos acusados de comercializar droga.

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    El procedimiento se realizó en el Loteo Api II por orden de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, encabezada por el fiscal Francisco Maldonado junto a la auxiliar fiscal Mariana Gauto. Según informaron fuentes policiales, la investigación apuntaba a un punto de venta de estupefacientes que operaba en la zona y generaba preocupación entre los vecinos.

    Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 43 cigarrillos armados de marihuana, siete envoltorios con sustancia fraccionada lista para la venta, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de droga.

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    Los detenidos fueron identificados como dos hermanos de apellido Ibaceta: un hombre de 31 años, que cuenta con antecedentes por diversos delitos, y una joven de 24 años. Ambos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

    Desde la fuerza señalaron que el operativo se desarrolló en un sector considerado “hostil” para el trabajo policial debido a la complejidad del terreno y al movimiento delictivo de la zona. Además, destacaron que la investigación se inició gracias a denuncias anónimas realizadas por vecinos a la línea gratuita 0800-222-2102.

    Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para combatir el narcotráfico y reiteraron que las denuncias pueden realizarse de manera totalmente anónima.

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