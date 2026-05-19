Golpe al narcomenudeo en Chimbas: cayó una banda familiar y secuestraron droga, dinero y celulares

Un importante operativo contra el narcomenudeo sacudió este martes al departamento Chimbas, donde efectivos del Departamento Drogas Ilegales y del grupo táctico GERAS allanaron una vivienda y detuvieron a dos hermanos acusados de comercializar droga.

Declaró el psicólogo Carlos Díaz en el segundo juicio por la muerte de Maradona: "Diego era alcohólico"

Golpe al narcomenudeo en San Juan: cayó un kiosco de drogas y secuestraron cocaína lista para vender

El procedimiento se realizó en el Loteo Api II por orden de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, encabezada por el fiscal Francisco Maldonado junto a la auxiliar fiscal Mariana Gauto. Según informaron fuentes policiales, la investigación apuntaba a un punto de venta de estupefacientes que operaba en la zona y generaba preocupación entre los vecinos.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron 43 cigarrillos armados de marihuana , siete envoltorios con sustancia fraccionada lista para la venta , dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de droga.

Los detenidos fueron identificados como dos hermanos de apellido Ibaceta : un hombre de 31 años, que cuenta con antecedentes por diversos delitos , y una joven de 24 años. Ambos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Desde la fuerza señalaron que el operativo se desarrolló en un sector considerado “hostil” para el trabajo policial debido a la complejidad del terreno y al movimiento delictivo de la zona. Además, destacaron que la investigación se inició gracias a denuncias anónimas realizadas por vecinos a la línea gratuita 0800-222-2102.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para combatir el narcotráfico y reiteraron que las denuncias pueden realizarse de manera totalmente anónima.