Juicio por intento de femicidio en Chimbas: el desgarrador testimonio de la madre de la víctima

El juicio contra Néstor Matías Olmedo Zadro, de 23 años, comenzó este martes en San Juan , reactivando la conmoción por el violento ataque ocurrido el 9 de enero de 2025 en Chimbas. Durante la primera jornada, la declaración de Yanina Quipaltay, madre de la víctima, ofreció una mirada íntima y dolorosa sobre el calvario que atraviesa su hija , quien sobrevivió de milagro a una brutal agresión con un pedazo de vidrio.

Intento de femicidio en Chimbas: comenzó el juicio contra el joven que casi mata a golpes y con un pedazo de vidrio a su pareja

Yanina expresó en una entrevista a Telesol que la familia esperó mucho tiempo por este proceso judicial, con el único deseo de que se haga justicia por todo lo que sufrió y continúa padeciendo su hija. Según su relato, aunque la joven tiene ahora 21 años, no puede salir sola de su casa y debe ser escoltada por su padre a todas partes debido al miedo permanente que la acompaña.

"Queremos que vuelva a ser una persona normal, que vuelva a tener esa alegría que ella tenía", manifestó la mujer con esperanza de que el veredicto traiga algo de paz. "Queremos que vuelva a ser una persona normal, que vuelva a tener esa alegría que ella tenía", manifestó la mujer con esperanza de que el veredicto traiga algo de paz.

La madre detalló la gravedad de las lesiones que casi le cuestan la vida a su hija: terminó internada en el Hospital Guillermo Rawson, donde tuvo que ser operada de un ojo y tratada por múltiples cortes en zonas vitales como el cuello y la nuca . "Mi hija está con nosotros de milagro hoy", sentenció Yanina al recordar que la joven pasó más de dos meses bajo cuidados médicos para recuperarse de la pérdida de sangre y los golpes.

Uno de los momentos más impactantes del testimonio de Yanina fue cuando recordó los primeros indicios de violencia, que en su momento fueron minimizados. La pareja se había mudado junta en septiembre de 2024, y ya en noviembre comenzaron los problemas . Yanina recordó haber visto un mordiscón en la cara de su hija; al confrontarlos, ambos aseguraron que se trataba de "un juego" o "un chiste".

"A la mínima sospecha hay que tomar cartas en el asunto", advirtió la madre, enviando un mensaje a otras familias para que no dejen solas a sus hijas y sospechen incluso cuando la víctima lo niegue por miedo o enamoramiento. "A la mínima sospecha hay que tomar cartas en el asunto", advirtió la madre, enviando un mensaje a otras familias para que no dejen solas a sus hijas y sospechen incluso cuando la víctima lo niegue por miedo o enamoramiento.

Tanto la víctima como su madre presentaron declaración este martes ante el tribunal del juicio integrado por Mabel Moya, Flavia Allende y Javier Figuerola. La joven relató el infierno de la convivencia, incluyendo maltratos verbales y el profundo malestar psicológico que la llevó a decirle a su padre: “me quería suicidar”. Confirmó que su intención era abandonar el departamento en Villa El Salvador antes de que ocurriera el ataque.

La fiscalía, a cargo de Atilio Yanardi, sostiene que Olmedo intentó matar a golpes y con un trozo de vidrio a la víctima. Actualmente, Olmedo enfrenta cargos por tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras permanece detenido en el Penal de Chimbas. Por su parte, la defensa de Olmedo sostiene una versión opuesta, alegando que la joven se autoagredió.