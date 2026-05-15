Juicio por Diego Maradona: Luque mostró la autopsia frente a Gianinna, ella lo insultó y se descompensó

Una nueva jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona terminó este jueves en medio de tensión , gritos y una audiencia suspendida tras un episodio que tuvo como protagonista al neurocirujano Leopoldo Luque.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran los médicos que hicieron la autopsia

Juicio por la muerte de Maradona: declara uno de los médicos que desaconsejó la internación domiciliaria

La jornada había comenzado con la declaración del médico Mario Schiter, quien acompañó a Maradona durante parte de su rehabilitación en Cuba . Más tarde fue el turno de Luque, uno de los principales imputados en la causa, que pidió ampliar su indagatoria por sexta vez ante el tribunal.

Sin embargo, todo cambió durante su exposición. Según relataron presentes en la audiencia, Luque intentó responder cuestiones vinculadas a la autopsia y decidió reproducir un video del análisis forense realizado al cuerpo de Maradona, sin advertir que en la sala se encontraba Gianinna Maradona.

La reacción fue inmediata. En medio de gritos y pedidos para que detuviera la reproducción, Gianinna se levantó visiblemente afectada, insultó al imputado y abandonó la sala por una puerta lateral. “Hijo de puta”, le gritó antes de retirarse.

Minutos después, el abogado Fernando Burlando regresó a la sala y explicó ante los jueces que Gianinna había sufrido una crisis nerviosa.

“La víctima está en crisis, tiene todo el derecho a estar presente en este juicio por situaciones que son evidentes y voy a pedir un cuarto intermedio hasta que se reponga, y no creo que sea hoy”, expresó el letrado.

Burlando agregó además que la situación había sido “muy violenta” y remarcó que Gianinna nunca había visto esas imágenes. Incluso pidió asistencia médica en caso de que fuera necesario. En medio de la tensión, el médico clínico imputado Pedro Di Spagna se ofreció para atenderla, aunque el ofrecimiento fue rechazado.

Finalmente, el tribunal decidió suspender la audiencia. También quedó pendiente la declaración del psicólogo Carlos Díaz, quien debía prestar testimonio durante la jornada.