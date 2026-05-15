Conmoción: hallaron asesinado a Benjamín Scerra

Policías acudieron a un llamado al 911 y constataron el hallazgo. Interviene la fiscalía de Violencia Altamente Lesiva.

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En la noche de este jueves se recrudeció la consternación por la desaparición de Benjamín Scerra, el joven de 19 años buscado intensamente en la zona de Granadero Baigorria, Santa Fe, cuando fue encontrado su cuerpo sin vida (con signos de violencia compatibles con un asesinato) en el área del monte de Celulosa.

Según información policial preliminar, un llamado ingresó a la Central de emergencias 911 alertando sobre la posible presencia de un cuerpo en el mencionado. Personal policial se dirigió al lugar y constató la situación, dando inmediato aviso a la Fiscalía.

El fiscal Carlos Covani dispuso la intervención del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajó en la escena para preservar y relevar pruebas. Paralelamente, tomó intervención la fiscal Agustina Eiris, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación.