Una niña murió aplastada por un portón de hierro

Fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde falleció luego de ser intervenida quirúrgicamente.

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Una tragedia conmocionó este jueves por la noche a la ciudad de Córdoba, luego de que una niña muriera tras ser aplastada por un portón de hierro en una vivienda ubicada en barrio Altos de Vélez Sársfield.

El hecho ocurrió cerca de las 19 en una casa situada sobre calle Cacheuta al 3500, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con los primeros datos del caso, la madre de la menor estaba retirando el vehículo del garaje de la vivienda cuando ocurrió el accidente. En ese momento, una de las hojas del portón de hierro se desprendió y cayó sobre la niña, que se encontraba a un costado mientras su mamá cerraba la estructura.

La situación generó momentos de desesperación y la menor debió ser trasladada de urgencia para recibir asistencia médica. La niña fue llevada en un patrullero hasta la Clínica Vélez Sársfield debido a la gravedad de las heridas sufridas tras el impacto.

Según detallaron las fuentes, los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo grave, acompañado por sangrado interno y una importante hemorragia abdominal. Ante el delicado cuadro, la menor fue intervenida quirúrgicamente poco después de ingresar al centro de salud.