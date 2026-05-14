Un sanjuanino zafó y dos pampeanos fueron condenados por caer armados en Caucete

Dos hombres oriundos de La Pampa fueron condenados por tenencia ilegal de armas de fuego tras un procedimiento policial realizado en Caucete , mientras que el único sanjuanino involucrado en la causa logró ser absuelto durante una audiencia en el sistema de Flagrancia .

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Los detenidos fueron identificados como Rodrigo Ezequiel Holgado, de 37 años, domiciliado en Santa Rosa, La Pampa; Carlos Scheffel, de 58 años, oriundo de Colonia Barón, en la misma provincia; y Florencio Antonio Yanzón, de 40 años, domiciliado en Caucete. Todos fueron representados por el abogado Gerardo Bustos durante la audiencia de juicio.

La última audiencia del caso se realizó este miércoles.

Durante la audiencia de Flagrancia se conoció que Yanzón, conocido en el ambiente delictivo caucetero y con más de 20 causas penales desde 1998, además de una condena condicional vigente por robo agravado, finalmente fue absuelto en esta causa.

En cambio, Holgado recibió una condena de tres años de prisión condicional por tenencia ilegal de armas de fuego .

Por su parte, Scheffel fue condenado a ocho meses de prisión efectiva debido a que registraba antecedentes penales y condenas de cumplimiento efectivo en La Pampa, condición que impidió una pena en suspenso.

Los tres habían permanecido detenidos en la Comisaría 9° desde el procedimiento policial.

La investigación estuvo a cargo del Sistema Especial de Flagrancia, con intervención de la fiscal coordinadora Virginia Branca, el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal José Quiroga.

Hallazgo de armas en Caucete y tres detenidos

El hecho ocurrió el domingo 26 de abril por la tarde, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Este realizaban recorridas de prevención por calle Juan José Bustos, antes de Callejón Escudero, en inmediaciones del barrio Los Olivos.

Según fuentes judiciales, los uniformados advirtieron movimientos sospechosos dentro de un Fiat Uno blanco ocupado por tres hombres. Al notar la presencia policial, los ocupantes comenzaron a mostrarse nerviosos y realizaron maniobras como si intentaran ocultar elementos dentro del vehículo, situación que motivó la intervención.

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Al detener la marcha del auto y requisarlo, los efectivos encontraron una carabina calibre 22 apoyada en el asiento trasero, además de municiones esparcidas en el interior. Luego hallaron debajo de los asientos delanteros un revólver calibre 38 y una pistola Bersa Thunder Pro Mini calibre 40.

También secuestraron cargadores, balas, una mira telescópica y un silenciador.