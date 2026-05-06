"Amordes", el audiovisual de un sanjuanino que retrata el matrimonio de sus abuelos con un ojo crítico sin romanticismo

“Carlos y Raquel están casados hace 55 años. ¿Como sobrevive una relación al paso del tiempo?”. Así es la sinopsis del docudrama/docuficción "Amordes" , desarrollado por Marcos Garcés hace varios años, pero que por distintos motivos no había compartido de manera pública, hasta hace semanas atrás, cuando a mediados de abril se proyectó el corto en el marco del Cine Club El Invernadero.

La historia que se puede ver a lo largo de 20 minutos comparte las intimidades y vivencias de Carlos y Raquel. Por momentos hay crudeza en el relato, por momentos se pueden ver ápices de ficción que llevan al espectador que no conoce la historia detrás de la historia a confundirse un poco. Todo forma parte de lo mismo, un proceso de creación y desarrollo que se materializó en un material audiovisual.

Marcos comenta en diálogo con DIARIO DE CUYO que todo comenzó sobre el 2018, cuando se encontraba estudiando cine en Córdoba. “Mis abuelos son cordobeses y pasaba tiempo con ellos. No solo compartía con mis abuelos, sino que conocía mucho su historia, una historia bastante triste”, comenta el joven realizador.

Conforme explicó, Carlos y Raquel llevan 55 años juntos, aunque nunca quisieron estarlo, y es algo que se sabe en el contexto familiar. Al inicio fueron filmaciones más esporádicas y espontáneas, en algunos casos desconocidas por sus protagonistas, y con ese material en mano se trabajaron entrevistas y escenas ficcionales. “Son escenas con ellos mismos. Hay un casamiento, por ejemplo, que le da un carácter medio cómico”, explica Marcos.

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Si bien los abuelos del joven no desearon estar juntos, aun siguen casado y construyendo una vida en conjunto. “El corto lo que retrata desde una mirada más observacional es cómo es la vida compartida, el día a día. Lo trágico está llevado al lado de la comedia, agarrándome de las cosas que dicen. Te reis, pero hay reflexión. Se plantea la institución del matrimonio, mi abuela lo obligó a mi abuelo a casarse prácticamente, porque tenían todo armado. La historia refleja eso, es una realidad que le pasaba a las generaciones pasadas”, destaca.

Pese a que el corto tuvo contacto con el público sobre mediados de abril, Marcos asegura que los protagonistas tuvieron la oportunidad de verlo antes culminado, quienes reaccionaron impactados al verse en la pantalla siendo protagonistas de sus historias. Sin embargo, pese a la construcción narrativa que cuestiona el matrimonio como institución, no hubo un malestar con lo que se veía, aunque el joven realizar destaca que “tampoco es que les encantó”.

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Sobre ello comenta: “Para ellos verse desde afuera es fuerte. Al día de hoy siguen juntos, nunca se separaron y a medida que pasa el tiempo es menos posible que se separen. El mandato los llevó a pasar todo el tiempo juntos y me parecía interesante compartir eso”.

Marcos tiene una fascinación e inclinación por lo independiente y artesanal. Si bien cuenta con largometrajes en sus haber y otros cortos con temáticas más que interesantes, actualmente está más enfocado al teatro y la actuación, aunque siempre se hace un tiempo para repasar sus creaciones y por qué no, dejar que sean más ojos los que aprecien sus obras audiovisuales, como “Amordes”.