"Ganamos otra vez": la reacción de Thelma Fardin tras la condena a Juan Darthés a seis años y medio de prisión

Este martes, la Justicia brasileña rechazó las apelaciones de Juan Darthés en la causa por abuso sexual a Thelma Fardin y deberá cumplir seis años de prisión en un régimen semiabierto , es decir, duerme en la cárcel y durante el día hace trabajos comunitarios. Tras enterarse de la decisión judicial, la actriz se expresó.

Fardin publicó en su cuenta de Instagram un video con un contundente mensaje. “Ganamos otra vez”, comenzó escribiendo la ex Patito Feo. Acto seguido, indicó: “Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso”.

Tras agradecerles a amigos, equipo de abogados y familiares, la artista hizo un párrafo aparte para aquellas mujeres que le brindaron gestos de afecto a lo largo del proceso: “¡A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lagrima, nos fuimos curando entre todas!”

Por último, Thelma se dirigió a su mamá y a Nicolás Riera, su pareja: “A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias“.

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“Cambiaste la historia del feminismo en Argentina. Gracias”, “A los tiempos los cambiamos”, “Lo que sentí el día que todo esto salió a la luz no lo sentí nunca antes. Saber que éramos muchas sintiendo lo mismo. Gracias, por todo lo que vino después. El país ya no es el mismo gracias a tu valentía” y “Felicidad por vos y por todas” fueron algunos de los mensajes de las seguidoras de Fardin.

El video que publicó Thelma Fardin

La actriz fue la encargada de dar la noticia junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval, a través de un video en el que compartió el largo recorrido del proceso judicial que llevó ocho años.

"La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia”, señalaron desde Amnistía.

“Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada. Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género”, sentenciaron.