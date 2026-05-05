    • 5 de mayo de 2026 - 17:59

    "Ganamos otra vez": la reacción de Thelma Fardin tras la condena a Juan Darthés a seis años y medio de prisión

    La actriz publicó un video en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje después de que la Justicia brasileña rechazara las apelaciones del actor.

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    Fardin publicó en su cuenta de Instagram un video con un contundente mensaje. “Ganamos otra vez”, comenzó escribiendo la ex Patito Feo. Acto seguido, indicó: “Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso”.

    Tras agradecerles a amigos, equipo de abogados y familiares, la artista hizo un párrafo aparte para aquellas mujeres que le brindaron gestos de afecto a lo largo del proceso: “¡A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lagrima, nos fuimos curando entre todas!”

    Por último, Thelma se dirigió a su mamá y a Nicolás Riera, su pareja: “A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias“.

    En los comentarios, “Tacho” le respondió: “Acá, acompañándote y aprendiendo, te amo”.

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    “Cambiaste la historia del feminismo en Argentina. Gracias”, “A los tiempos los cambiamos”, “Lo que sentí el día que todo esto salió a la luz no lo sentí nunca antes. Saber que éramos muchas sintiendo lo mismo. Gracias, por todo lo que vino después. El país ya no es el mismo gracias a tu valentía” y “Felicidad por vos y por todas” fueron algunos de los mensajes de las seguidoras de Fardin.

    El video que publicó Thelma Fardin

    La actriz fue la encargada de dar la noticia junto a Amnistía Internacional y su querella integrada por Carla Junqueira y Martín Arias Duval, a través de un video en el que compartió el largo recorrido del proceso judicial que llevó ocho años.

    "La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia”, señalaron desde Amnistía.

    “Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada. Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género”, sentenciaron.

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