Los Rolling Stones anunciaron la fecha de lanzamiento de su nuevo disco y publicaron el primer adelanto

The Rolling Stones acaban de anunciar la fecha de lazamiento de su nuevo disco, junto al lanzamiento del primer single. Sus Majestades Satánicas están de vuelta con un esperado nuevo disco que combina sus raíces musicales formativas. El disco lleva por nombre Foreing Tongues y verá la luz el 10 de julio.

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Según expresaron desde sus redes sociales: “Foreign Tongues captura el sonido de The Rolling Stones que conoces y amas, con raíces en el blues, el country, el rock y la composición clásica de los Stones”.

El primer adelanto del disco lleva por nombre “In the Stars” y es una fusión de rock and roll clásico -gracias a un irresistible riff de guitarra-, aunque con un estribillo que apuesta a lo melódico y se expresa la influencia de Bob Dylan.

El nuevo álbum de los Stones se compone de 14 canciones y contará con una aparición especial de Charlie Watts, grabada durante una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021.

“Foreign Tongues cobró vida en menos de un mes en los estudios Metropolis del oeste de Londres, con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood reuniéndose con el productor ganador del Grammy, Andrew Watt. El resultado es un disco dinámico y vanguardista que captura el inconfundible sonido de la banda a la vez que explora nuevos territorios sonoros y líricos, consolidando aún más su legado sin igual”, anuncian desde la web oficial de la banda.

Además, el disco tiene como invitados a Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.

Foreign Tongues ya puede pre ordenarse en la web de la banda y será lanzado en diferentes formatos físicos, además de plataformas de streaming. El álbum que sucederá a Hackney Diamonds podrá conseguirse en cd, vinilo, casete y diferentes ediciones especiales.

En lo que respecta al arte de tapa, se presente como un rompecabezas: Mick Jagger aparece en la parte inferior con una ilustración de su boca y mentón, Ronnie Wood está en la parte central, con ojos y nariz, y a Keith Richards le correspondió con su pelo y pañuelo multicolor.

Para tranquilidad de los fans -y en contra de los rumores que circularon en el último tiempo- este disco no sería el último de la carrera de “Sus majestades satánicas”, ya que, según The Times, tienen “al menos diez canciones listas para otro”.