    • 5 de mayo de 2026 - 19:35

    Festival de tributos: cuenta regresiva para la primera edición el CoverFest

    Una docena de bandas locales tributarán a grandes como Los Redondos y Nirvana el viernes 8 de mayo.

    Festival debut. El primer CoverFest homenajeará a diferentes bandas, desde Nirvana a Soda

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La provincia se prepara para recibir la primera edición del CoverFest, el festival de bandas tributo más importante de la región. El encuentro contará con la participación de una docena de agrupaciones locales que rendirán homenaje a los máximos exponentes del rock nacional e internacional en una noche histórica.

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    El line-up promete un recorrido por diversos estilos. Entre los destacados se encuentran Reversionados (Soda Stereo), El Último Bondi (Los Redondos) y Lipp Suchen (Charly García/Sui Generis). También habrá espacio para el punk con Insomnio (Attaque 77), el heavy de El Legado (Iorio) y el grunge internacional de Tres Tiros (Nirvana). Completan la grilla tributos a Héroes del Silencio, Virus, La Renga, Los Gardelitos y Viejas Locas.

    Organizado por Matías Verón y Poder Civil, la cita será el próximo viernes 8 de mayo en el local Ladran Sancho. Las puertas abrirán a las 19:00 h, mientras que los shows comenzarán puntualmente a las 20:00 h, extendiéndose hasta la madrugada.

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    La primera edición del festival estará protagonizada por bandas locales

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    Entradas para el festival

    Las entradas anticipadas tendrán un valor de $8.000 (soloentradas.com.ar), $10.000 en puntos de venta físicos como Blue Note, Sala El Depósito y Simpática Demonia. En puerta, el costo final será de $13.000

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