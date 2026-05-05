Festival de tributos: cuenta regresiva para la primera edición el CoverFest

Una docena de bandas locales tributarán a grandes como Los Redondos y Nirvana el viernes 8 de mayo.

La provincia se prepara para recibir la primera edición del CoverFest, el festival de bandas tributo más importante de la región. El encuentro contará con la participación de una docena de agrupaciones locales que rendirán homenaje a los máximos exponentes del rock nacional e internacional en una noche histórica.

El line-up promete un recorrido por diversos estilos. Entre los destacados se encuentran Reversionados (Soda Stereo), El Último Bondi (Los Redondos) y Lipp Suchen (Charly García/Sui Generis). También habrá espacio para el punk con Insomnio (Attaque 77), el heavy de El Legado (Iorio) y el grunge internacional de Tres Tiros (Nirvana). Completan la grilla tributos a Héroes del Silencio, Virus, La Renga, Los Gardelitos y Viejas Locas.

Organizado por Matías Verón y Poder Civil, la cita será el próximo viernes 8 de mayo en el local Ladran Sancho. Las puertas abrirán a las 19:00 h, mientras que los shows comenzarán puntualmente a las 20:00 h, extendiéndose hasta la madrugada.

image La primera edición del festival estará protagonizada por bandas locales