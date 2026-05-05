Billie Eilish llega a San Juan con un estreno mundial en 3D de la mano de James Cameron

El jueves 7 de mayo , San Juan será protagonista del debut mundial de "Hit me hard and soft: El Tour (en vivo en 3D)" . Se trata de la esperada película documental de Billie Eilish , que llegará a la provincia en simultáneo con las principales salas del mundo, y los fanáticos locales ya pueden adquirir sus entradas en preventa.

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Este evento cinematográfico promete llevar a la artista a un nuevo nivel. Codirigida por la propia Eilish y el legendario James Cameron (responsable de hitos como Titanic y Avatar), la producción captura la energía arrolladora de sus recientes presentaciones en Manchester . Gracias a tecnología de última generación, los espectadores podrán experimentar una inmersión visual y sonora única que los hará sentir, literalmente, sobre el escenario.

La colaboración entre estas dos potencias surgió de la amistad entre Cameron y la familia de la cantante , unidos por su activismo en sostenibilidad. "Poder codirigir esta película con James ha sido un sueño hecho realidad", confesó la artista en sus redes. El director, por su parte, impulsó el uso de tecnología 3D inmersiva para documentar este paisaje sonoro expansivo.

Billie Eilish dio a conocer el proyecto el año pasado, en un posteo donde incluyó imágenes trabajando junto a Cameron

Billie Eilish, quien ya cuenta con dos premios Oscar y una carrera meteórica con más de 10 millones de discos vendidos, sigue los pasos de Taylor Swift al apostar por el cine para conectar con su audiencia. Tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio homónimo, producido junto a su hermano Finneas, este film se suma a su videografía tras éxitos como The World’s a Little Blurry y A Love Letter to Los Angeles.

Con una duración de 1 hora y 54 minutos, la película está calificada para mayores de 13 años. Es una oportunidad imperdible para viajar a través de un espectro completo de emociones en pantalla grande, disfrutando de una de las giras más exitosas de la generación Z con una fidelidad técnica nunca antes vista en un recital filmado.

Mirá el tráiler de "Billie Eilish: Hit me hard and soft - The Tour"