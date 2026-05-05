    • 5 de mayo de 2026 - 06:43

    San Juan Baila: los ritmos latinos vuelven a brillar en mayo

    El Hotel Albertina será sede de una nueva edición, con más de 20 institutos que celebrarán el talento local

    San Juan Baila volverá a encender el fuego latino en la provincia

    San Juan Baila volverá a encender el fuego latino en la provincia

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    Por Estela Ruiz M.

    El próximo sábado 23 de mayo, San Juan vuelve a vibrar al compás del Caribe, porque vuelve la fiesta de los ritmos latinos. El escenario del Hotel Albertina se encenderá para recibir el talento de los bailarines locales, que se lucirán ante el público bajo la consigna San Juan Baila.

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    Esta esperada cita marca la cuarta edición de un proyecto que nació el año pasado bajo la producción de Nelson del Castillo. La iniciativa surgió como respuesta a una necesidad concreta de los profesores de la provincia: la falta de espacios frecuentes para que sus alumnos, especialmente los de nivel amateur, pudieran mostrar el trabajo coreográfico que preparan mes a mes, fuera de las típicas funciones anuales.

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    Bailarinas y bailarines de diferentes generaciones son parte del encuentro

    Bailarinas y bailarines de diferentes generaciones son parte del encuentro

    "Sobre todo cuando no sos profesional cuesta mucho encontrar dónde bailar; si no se hace de esta forma, es casi imposible", explicó Del Castillo, destacando que la continuidad y frecuencia del encuentro es el motor que mantiene motivados a los estudiantes para seguir perfeccionándose.

    Una movida que crece

    Según comentó Del Castillo, en San Juan, el movimiento de los ritmos latinos es sumamente fuerte y diverso. El organizador explicó que, por un lado, se encuentran los grupos de "bailoterapia", enfocados en la recreación y el bienestar; y, por otro, están quienes sueñan con el despliegue del escenario, los vestuarios y el aplauso del público. A este último grupo apunta San Juan Baila, convocando a unos 20 institutos de la provincia y a cerca de 15 bailarines solistas independientes, marcó el organizador.

    El encuentro se posiciona como un espacio neutral y colaborativo. Al no pertenecer a ninguna academia en particular, la organización logra unir a los diferentes referentes del sector en un proyecto basado en la pasión.

    "Esto es un proyecto de mucho amor y pasión, porque no es un evento rentable. Hay que pagar salón, impuestos, fotografía... por eso es pura pasión por esto. Yo siempre les digo que por ahí los comienzos son difíciles, pero hay que darle continuidad para que la comunidad crezca", señaló el organizador.

    Las entradas para esta noche de salsa, bachata y color tienen un valor de $8.000. La invitación está abierta a toda la comunidad sanjuanina que desee disfrutar del espectáculo y, por que no, entusiasmarse y sumarse a la movida.

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    Institutos y bailarines independientes son parte de esta celebración de los ritmos latinos

    Institutos y bailarines independientes son parte de esta celebración de los ritmos latinos

    San Juan Baila

    • Fecha: Sábado 23 de mayo

    • Lugar: Hotel Albertina

    • Hora: 22:00 a 00:30 h

    • Entrada: $8.000

    • Reservas e información: 2646708076
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