Alto Voltaje y una propuesta escénica bien patriota: improvisación, argentinidad y creatividad en un solo lugar

Con la premisa de llegar con una propuesta distinta a la escena local, Alto Voltaje – Teatro de Improvisación , subirá a escena por tercera vez con una interesante iniciativa entre sus manos. Un show sin guion, hilarante, ocurrente, participativo y con muchas sorpresas que trascenderán el escenario.

El grupo teatral comenzó a entrenar en noviembre del año pasado y con miras a lo que se venía se propusieron dar origen y sostener en el tiempo una puesta en escena que fuera distinta, girando en torno a la improvisación, el principal lenguaje que comparten David Alós, Jonatan Cozza y Agustina Dicaro, los integrantes de Alto Voltaje. Para la próxima fecha, aprovechando que se concretará en el mes de la Revolución de Mayo, la función tendrá tintes patrióticos y bien argentos.

“Intentamos hacer cosas diferentes para llegar a un público nuevo. Además, invitamos improvisadores para variar un poco la propuesta, no estancarnos y evitar así mañas y vicios”, explicó en diálogo con DIARIO DE CUYO David. En esta oportunidad compartirán escena como invitados especiales Alan Herrera, quien es actor, improvisador y músico; y Valentina Pantano, artista del ambiente clown.

El rol del público será fundamental, ya que son parte del espectáculo desde el primer momento con el aporte de ideas, situaciones y disparadores que se usarán tanto para la construcción de escenas como para las dinámicas que se vivan, siendo creaciones que solo se podrán aprovechar una sola vez, generando una oportunidad artística única.

El dato sobre la nueva función de Alto Voltaje con un plus más que atractivo

El Espacio Franklin (Entre Ríos 116 sur, Capital) es el escenario que albergará la nueva función de improvisación de Alto Voltaje. La cita es el domingo 10 de mayo, a partir de las 19 horas. Las entradas se encuentran a la venta, a $15.000 la anticipada (que se pueden conseguir haciendo clic aquí) y $17.000 en bboleterías de la sala el día de la función.

La particularidad de esta función es que, con la entrada, el público podrá acceder a una merienda libre bien argentina. La misma incluirá chocolate caliente, sopaipillas y tortitas. “Es una invitación a compartir no solo el espectáculo, sino también el encuentro”, detallaron desde el grupo.

La función tiene una duración promedio de unos 75 minutos, ya que la puesta está constituida por seis escenas que se construyen en vivo.

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Quiénes hacen Alto Voltaje

Agustina Dicaro: “Traductora racional y actriz emocional”, como define su propia bio. Hace teatro hace más de 10 años y encontró en la improvisación (hace dos) un espacio de libertad y aprendizaje constante. La impro le enseñó a soltar, a confiar y a apoyarse en sus compañeros: esos salvavidas escénicos que también, muchas veces, lo son en la vida.

Jonatan Cozza: Un pibe de barrio, de la comunidad, con sueños y valores intactos. Descubrió la impro y decidió vivirla, transitarla y compartirla. Una elección que lo define y que lo hace profundamente feliz. También conocido como “el todo cheke”.

David Alós: La improvisación le dio un vuelco inesperado a su vida. Cree que las historias creadas en el momento tienen un sabor distinto: más real, más cercano. Se subió a esta “nave” hace cinco años y todavía no encontró cómo bajarse (ni está seguro de querer hacerlo). Especialista en decisiones discutibles y errores inevitables, su objetivo es simple: transformar cada equivocación en una sonrisa del público.

FICHA TÉCNICA