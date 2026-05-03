Chanti vuelve a DIARIO DE CUYO: "Cuando yo empecé, mi sueño era publicar en diarios"

“Además de haber sido mi primer trabajo serio y que continuó varios años, fue cuando me di cuenta que yo tenía algo en especial con las historietas y la comunicación con los lectores”, contó el año pasado a este medio, en el marco del Chanti Tour que lo trajo a la provincia. Comenzaba entonces un camino que lo llevaría por distintos medios y editoriales, a través del cual alcanzó gran repercusión, dentro y fuera del país.
Ahora, siendo uno de los máximos exponentes de la historieta y el humor gráfico argentinos, Chanti regresa a este medio, para compartir con los lectores, de manera semanal, otra de sus creaciones, un clásico, esa la que -confiesa- le dio más popularidad y satisfacciones: “Mayor y Menor”. La historieta inspirada en sus sobrinos (que muchos coleccionaron recortando las páginas de la revista Rumbos que venía con el diario) acompañará las ediciones de cada sábado y domingo de DIARIO DE CUYO. Lo hace a partir de hoy y desde la primera aventura de estos encantadores hermanos -Nacho y Tobi (y más tarde Lola)- que conquistaron a familias completas.
Antes de viajar a la Feria del Libro para luego volar hacia España, el consagrado ilustrador mendocino, habló de esta vuelta a los medios, que lo entusiasma.
- El año pasado contaste que tu primer trabajo profesional fue en DIARIO DE CUYO. A poco más de 30 años de la última publicación y con una popularidad ya consolidada ¿Qué te provoca esta vuelta?
- Me acuerdo cuando yo empecé, mi sueño era publicar en diarios; y bueno, el primer diario donde yo publico una historia fue en el diario de Cuyo, Mate y Bombilla, así que imagínate... Para mí es más como una cuestión de nostalgia, de haber empezado en los diarios… y también para llegar a lectores nuevos.
- Los tiempos han cambiado, ahora también te leerán en la web, otro target, otro alcance…
- Sí, puede ser que lo interesante sea llegar a un público diferente, porque los libros van por otro lado. Por suerte tienen buena salud, se siguen vendiendo, yo vivo de los libros y me va muy bien, no me puedo quejar; pero sé que hay gente que se acuerda y tiene mucha nostalgia de cuando Mayor y Menor salía en la revista Rumbos… quizás ahora pueda reencontrarme con esos lectores, que son de diario.
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Creador de maravillosas aventuras para chicos y grandes, Chanti volverá a encontrarse con los lectores de DIARIO DE CUYO
La historia de la historieta
- ¿Cuándo estrenó Mayor y Menor?
- Esta historieta apareció por primera vez en Rumbos, en octubre del 2003. Ya llevo más de mil historietas de Mayor y Menor, más de mil páginas. Vamos por el libro 22, ahora estoy haciendo el número 23 y cada libro comprende como si fuera un año de publicación semanal.
- ¿Y por dónde vas a empezar ahora?
- Por el principio, por la primera que salió. Se daba mucho que la gente las coleccionaba de la revista y ahora quizás pase eso de vuelta. Por ahí alguna se pasó o no se acuerdan, o se les perdieron esas primeras revistas… Bueno, ahora van a volver a encontrarse con la historia completa.
- ¿La dejaste tal cual o actualizaste algo? Pasaron más de 20 años desde el debut de Mayor y Menor
- Hay cosas que han quedado desactualizadas, pero son muy pocas y más referidas a la tecnología; pero, en esencia, los chicos siguen siendo los mismos. Hay cositas como, por ejemplo, cuando les muestran la ecografía del bebé en la panza, y la traen en un DVD; o que los televisores eran más gordos, o el padre, que graba con una cámara de video, cuando ahora se graba con el celular; pero son esas cosas pequeñas que no hacen al tema, porque siempre busqué hablar más de la parte humana, de las relaciones…
- Igual está bueno dejarla tal cual, al fin de cuentas, es testimonio de una época ¿o no?
- Tal cual, sí, sí. Y para el caso, se entiende perfecto. O sea, no cambia en nada la esencia del humor que tiene, el chiste.
- Dentro de todas tus criaturas ¿Qué lugar ocupa Mayor y Menor?
- Muy especial. Mayor y Menor fue la que me dio más popularidad y con la que llegué a más público, porque llegué a todas las edades, no solo chicos. Los abuelitos las juntaban con cariño, las recortaban y hacían carpetas y después se las regalaban a los nietos. Es la obra que más satisfacciones me ha dado, hasta el día de hoy. El año pasado fui a Carlos Paz y, justamente, a un nieto con la abuela y traían la carpeta con todas las historietas... Tenían mucha difusión, creo que hubiera sido mucho más lento lograr eso solo con los libros. Lo que tiene el diario, y bueno, la Rumbos que salía con el diario, es que llega a muchísima gente, de todas las condiciones sociales, de diferentes edades, es un público muy, muy diverso. Hay gente que no entra a una librería, porque no puede o porque no tiene la costumbre, pero el diario y la revista le daban acceso a la historieta. Y capaz que después se entusiasmaban y buscaban el libro.
Mayor y Menor fue la que me dio más popularidad y con la que llegué a más público, porque llegué a todas las edades, no solo chicos Mayor y Menor fue la que me dio más popularidad y con la que llegué a más público, porque llegué a todas las edades, no solo chicos
El disfrute de la lectura
- ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que van a tener ahora esa posibilidad de acceder a tu historieta?
- Bueno, yo les diría que la disfruten, y deseo que ojalá se enganchen con la lectura, que es tan importante, sobre todo los chicos y los adolescentes. Y también va a estar bueno aprender a esperar, hasta la próxima entrega, sobre todo en tiempos como hoy, donde todo es como instantáneo, donde te suben todos los capítulos de una serie juntos y la gente hace maratones y todo está al alcance de un click. Esto de esperar el próximo episodio tiene su magia, es muy lindo… Y también les diría a los docentes que aprovechen a trabajar la historieta en el aula. Muchos chicos empiezan leyendo historietas y después terminan leyendo textos más largos, distintos. La historieta es una gran entrada a la lectura.
Muchos chicos empiezan leyendo historietas y después terminan leyendo textos más largos, distintos. La historieta es una gran entrada a la lectura Muchos chicos empiezan leyendo historietas y después terminan leyendo textos más largos, distintos. La historieta es una gran entrada a la lectura