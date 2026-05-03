Chanti vuelve a DIARIO DE CUYO: "Cuando yo empecé, mi sueño era publicar en diarios"

Más de 30 años han pasado desde la última vez que Santiago González Riga editó en DIARIO DE CUYO sus últimas viñetas. Aquellos años en el suplemento "Cuyito" marcaron el debut profesional de Chanti -como lo llamaban sus hermanos y como todos lo conocen -, de la mano de la historieta “ Mate y Bombilla ”, que salió hasta 1995.

“Además de haber sido mi primer trabajo serio y que continuó varios años, fue cuando me di cuenta que yo tenía algo en especial con las historietas y la comunicación con los lectores”, contó el año pasado a este medio, en el marco del Chanti Tour que lo trajo a la provincia. Comenzaba entonces un camino que lo llevaría por distintos medios y editoriales, a través del cual alcanzó gran repercusión, dentro y fuera del país.

Ahora, siendo uno de los máximos exponentes de la historieta y el humor gráfico argentinos, Chanti regresa a este medio, para compartir con los lectores, de manera semanal, otra de sus creaciones, un clásico, esa la que -confiesa- le dio más popularidad y satisfacciones: “Mayor y Menor” . La historieta inspirada en sus sobrinos (que muchos coleccionaron recortando las páginas de la revista Rumbos que venía con el diario) acompañará las ediciones de cada sábado y domingo de DIARIO DE CUYO . Lo hace a partir de hoy y desde la primera aventura de estos encantadores hermanos -Nacho y Tobi (y más tarde Lola)- que conquistaron a familias completas.

Antes de viajar a la Feria del Libro para luego volar hacia España, el consagrado ilustrador mendocino, habló de esta vuelta a los medios, que lo entusiasma.

- El año pasado contaste que tu primer trabajo profesional fue en DIARIO DE CUYO. A poco más de 30 años de la última publicación y con una popularidad ya consolidada ¿Qué te provoca esta vuelta?

- Me acuerdo cuando yo empecé, mi sueño era publicar en diarios; y bueno, el primer diario donde yo publico una historia fue en el diario de Cuyo, Mate y Bombilla, así que imagínate... Para mí es más como una cuestión de nostalgia, de haber empezado en los diarios… y también para llegar a lectores nuevos.

- Los tiempos han cambiado, ahora también te leerán en la web, otro target, otro alcance…

- Sí, puede ser que lo interesante sea llegar a un público diferente, porque los libros van por otro lado. Por suerte tienen buena salud, se siguen vendiendo, yo vivo de los libros y me va muy bien, no me puedo quejar; pero sé que hay gente que se acuerda y tiene mucha nostalgia de cuando Mayor y Menor salía en la revista Rumbos… quizás ahora pueda reencontrarme con esos lectores, que son de diario.

download Creador de maravillosas aventuras para chicos y grandes, Chanti volverá a encontrarse con los lectores de DIARIO DE CUYO

La historia de la historieta

- ¿Cuándo estrenó Mayor y Menor?

- Esta historieta apareció por primera vez en Rumbos, en octubre del 2003. Ya llevo más de mil historietas de Mayor y Menor, más de mil páginas. Vamos por el libro 22, ahora estoy haciendo el número 23 y cada libro comprende como si fuera un año de publicación semanal.

- ¿Y por dónde vas a empezar ahora?

- Por el principio, por la primera que salió. Se daba mucho que la gente las coleccionaba de la revista y ahora quizás pase eso de vuelta. Por ahí alguna se pasó o no se acuerdan, o se les perdieron esas primeras revistas… Bueno, ahora van a volver a encontrarse con la historia completa.

- ¿La dejaste tal cual o actualizaste algo? Pasaron más de 20 años desde el debut de Mayor y Menor

- Hay cosas que han quedado desactualizadas, pero son muy pocas y más referidas a la tecnología; pero, en esencia, los chicos siguen siendo los mismos. Hay cositas como, por ejemplo, cuando les muestran la ecografía del bebé en la panza, y la traen en un DVD; o que los televisores eran más gordos, o el padre, que graba con una cámara de video, cuando ahora se graba con el celular; pero son esas cosas pequeñas que no hacen al tema, porque siempre busqué hablar más de la parte humana, de las relaciones…

- Igual está bueno dejarla tal cual, al fin de cuentas, es testimonio de una época ¿o no?

- Tal cual, sí, sí. Y para el caso, se entiende perfecto. O sea, no cambia en nada la esencia del humor que tiene, el chiste.

- Dentro de todas tus criaturas ¿Qué lugar ocupa Mayor y Menor?

- Muy especial. Mayor y Menor fue la que me dio más popularidad y con la que llegué a más público, porque llegué a todas las edades, no solo chicos. Los abuelitos las juntaban con cariño, las recortaban y hacían carpetas y después se las regalaban a los nietos. Es la obra que más satisfacciones me ha dado, hasta el día de hoy. El año pasado fui a Carlos Paz y, justamente, a un nieto con la abuela y traían la carpeta con todas las historietas... Tenían mucha difusión, creo que hubiera sido mucho más lento lograr eso solo con los libros. Lo que tiene el diario, y bueno, la Rumbos que salía con el diario, es que llega a muchísima gente, de todas las condiciones sociales, de diferentes edades, es un público muy, muy diverso. Hay gente que no entra a una librería, porque no puede o porque no tiene la costumbre, pero el diario y la revista le daban acceso a la historieta. Y capaz que después se entusiasmaban y buscaban el libro.

Mayor y Menor fue la que me dio más popularidad y con la que llegué a más público, porque llegué a todas las edades, no solo chicos Mayor y Menor fue la que me dio más popularidad y con la que llegué a más público, porque llegué a todas las edades, no solo chicos

El disfrute de la lectura

- ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que van a tener ahora esa posibilidad de acceder a tu historieta?

- Bueno, yo les diría que la disfruten, y deseo que ojalá se enganchen con la lectura, que es tan importante, sobre todo los chicos y los adolescentes. Y también va a estar bueno aprender a esperar, hasta la próxima entrega, sobre todo en tiempos como hoy, donde todo es como instantáneo, donde te suben todos los capítulos de una serie juntos y la gente hace maratones y todo está al alcance de un click. Esto de esperar el próximo episodio tiene su magia, es muy lindo… Y también les diría a los docentes que aprovechen a trabajar la historieta en el aula. Muchos chicos empiezan leyendo historietas y después terminan leyendo textos más largos, distintos. La historieta es una gran entrada a la lectura.

Muchos chicos empiezan leyendo historietas y después terminan leyendo textos más largos, distintos. La historieta es una gran entrada a la lectura Muchos chicos empiezan leyendo historietas y después terminan leyendo textos más largos, distintos. La historieta es una gran entrada a la lectura