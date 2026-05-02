    • 2 de mayo de 2026 - 19:17

    Charly García, en las manos de Rep

    El humorista gráfico presentó su libro 'Charly Absoluto' sobre el prócer del rock en la Feria del Libro, en una charla junto a Fito Páez.

    Charly García en viñetas y postales de Rep. Un recorrido gráfico por su origen, sus influencias, su genio, su delirio, su música y sus polémicas: de Sui Generis a Serú Girán, del oído absoluto a la lógica del escorpión.

    Charly García en viñetas y postales de Rep. "Un recorrido gráfico por su origen, sus influencias, su genio, su delirio, su música y sus polémicas: de Sui Generis a Serú Girán, del oído absoluto a la lógica del escorpión".

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dibujante Rep presentó su nuevo libro, "Charly Absoluto", ayer 1 de mayo en la 50° Feria del Libro de Buenos Aires. El encuentro se realizó en el auditorio Victoria Ocampo de La Rural, donde el autor estuvo acompañado por el músico Fito Páez en un conversatorio que atrajo a una multitud.

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    La obra, publicada por Penguin Random House, es un recorrido gráfico y literario por la vida de Charly García. A través de 200 ilustraciones y escritos, Rep explora desde los orígenes y las influencias del músico hasta su genio y sus polémicas.

    El autor confesó que el proceso le llevó dos años de investigación y la escucha exhaustiva de sus 32 discos. "Aprendí mucho dibujando, porque la manera que tengo de aprender las cosas es dibujándolas", explicó el reconocido humorista gráfico, cuyo nombre real es Miguel Antonio Repiso.

    charly
    En la web de Penguin Libros, el sello editorial, el libro (tapa blanda con solapa) cuesta $39.999

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    Música, charla y dibujos en la Feria del Libro

    Durante la charla, moderada por Juan Boido, se generó un interesante contrapunto sobre la naturaleza del ídolo. Mientras Rep admitió haber transformado a García en un "personaje" para condensar su esencia en el papel, Fito Páez fue tajante al definirlo como "una persona, nunca un personaje". El rosarino describió a su mentor como un "artista de artistas" y un "fusible moral" para la sociedad argentina, ubicándolo en un canon junto a figuras de la talla de Borges o Mozart.

    Páez destacó que la obra de García trasciende el tiempo y las coyunturas, definiéndolo como un "chamán" de la canción que interpela y divierte a la vez. Por su parte, Rep vinculó la lírica de Charly con la tradición de María Elena Walsh, afirmando que el músico es una figura "insoslayable" que ha diseñado parte de la identidad cultural de los argentinos.

    El libro no busca ser una biografía rígida, sino una interpretación subjetiva y humorística. Como señaló su autor, no hay "puntos fijos" al intentar abordar a una figura tan inabarcable.

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    Numeroso público asistió a la presentación de

    Numeroso público asistió a la presentación de "Charly Absoluto" en la Feria del Libro (foto gentileza Infobae)

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