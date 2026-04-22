Charly García fue operado: cómo está su salud tras la cirugía

La salud de Charly García generó gran repercusión en las últimas horas, luego de confirmarse que el histórico músico argentino permanece internado tras una cirugía programada. Desde su entorno aseguraron que el procedimiento fue exitoso y que su evolución es favorable.
Qué operación le realizaron a Charly García
El legendario artista, Charly García, fue intervenido en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde se le practicó una nefrectomía parcial, una cirugía que consiste en la extirpación de una parte del riñón.
Según confirmó su representante, la operación estaba prevista y se desarrolló sin complicaciones. “Salió todo bien”, fue el mensaje que llevó tranquilidad a sus seguidores en medio de la preocupación.
Cómo evoluciona la salud del músico
Tras la intervención, Charly García permanece internado en una habitación común, donde continúa con su recuperación bajo estricta supervisión médica. Como parte del postoperatorio, los especialistas iniciaron un proceso de diálisis, con el objetivo de acompañar el funcionamiento renal.
El hecho de que la cirugía haya sido programada permite un seguimiento más controlado de su evolución, lo que genera un panorama alentador en cuanto a su recuperación.
Su última aparición pública
Semanas atrás, el ícono del rock nacional había sido visto disfrutando de un recital de AC/DC en el estadio de River, donde se lo notó emocionado siguiendo el show desde la platea.
En el último tiempo, Charly García también participó de distintas actividades culturales y salidas, mostrando una vida activa que ahora queda momentáneamente en pausa mientras avanza su recuperación.