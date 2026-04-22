Charly García fue operado: cómo está su salud tras la cirugía

Charly García fue operado con éxito y sigue internado. Su entorno llevó tranquilidad tras confirmar que la intervención fue programada.

La salud de Charly García generó gran repercusión en las últimas horas, luego de confirmarse que el histórico músico argentino permanece internado tras una cirugía programada. Desde su entorno aseguraron que el procedimiento fue exitoso y que su evolución es favorable.

Qué operación le realizaron a Charly García El legendario artista, Charly García, fue intervenido en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde se le practicó una nefrectomía parcial, una cirugía que consiste en la extirpación de una parte del riñón.

Según confirmó su representante, la operación estaba prevista y se desarrolló sin complicaciones. “Salió todo bien”, fue el mensaje que llevó tranquilidad a sus seguidores en medio de la preocupación.

Cómo evoluciona la salud del músico Tras la intervención, Charly García permanece internado en una habitación común, donde continúa con su recuperación bajo estricta supervisión médica. Como parte del postoperatorio, los especialistas iniciaron un proceso de diálisis, con el objetivo de acompañar el funcionamiento renal.

El hecho de que la cirugía haya sido programada permite un seguimiento más controlado de su evolución, lo que genera un panorama alentador en cuanto a su recuperación.