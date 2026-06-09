"Los niños sapos": Pez Dorado filmará una comedia en San Juan y abrió el casting para adolescentes

La productora sanjuanina Pez Dorado sumó un nuevo logro a su historial: ganó el concurso nacional "Historias Breves 2025 – Comedia", organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Con este galardón, financiará el cortometraje "Los niños sapos", escrito y dirigido por Ana Bustelo , que ya abrió su convocatoria de casting para adolescentes .

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El corto sanjuanino -uno de los seis ganadores de todo el país- aborda, en clave de humor, uno de los tantos mitos orales que incluso hoy se repiten, sobre todo en zonas rurales; parte del folclore sanjuanino que la mamá de Ana Clara le contaba cuando era niña. “Se trata de una adolescente que, bajo las presiones de las historias orales de su pueblo, cree estar convirtiéndose en sapo tras besar a su primo en el juego de la botella”, adelantó Bustelo a DIARIO DE CUYO.

"Estamos muy contentas, está buenísimo porque creo que hay que hacer más comedia, que estamos necesitando historias graciosas, que aborden otras problemáticas a partir del humor”, dijo la guionista y directora, quien subrayó que la historia está firmemente ligado a la filosofía de la productora.

"El trabajo tiene mucho que ver con lo que viene haciendo Pez Dorado, que es explorar en las historias y la cultura de San Juan, un trabajo muy fuerte con el territorio” , dijo. “Desde lo técnico narrativo, la comedia se aborda mucho desde los estereotipos y la repetición de los chistes, así que vamos a desarmar mitos e historias orales, a ver qué sucede", apuntó.

El rodaje, programado para llevarse a cabo en el mes de agosto, aprovechará diversos escenarios locales. "Vamos a filmar en el campo, tiene exteriores, paisajes; también interiores, casas, escuelas", adelantó la cineasta, quien agregó que buscan una producción cien por ciento local. "Vamos a trabajar con técnicos de San Juan, y generar industria audiovisual en la provincia. El contexto sigue siendo complejo, pero desde Pez Dorado siempre buscamos la manera de filmar aquí y hacer cine desde la provincia, que me parece lo más importante", concluyó Bustelo, estimando que la obra tendrá su estreno oficial a inicios del año 2027.

657521665_18093885821155900_3360312488240830735_n Pez Dorado: la directora y guionista Ana Clara Bustelo y la productora Tatiana Oruste

El casting para "Los niños sapos"

Con vistas al inicio de las filmaciones, la productora Pez Dorado abrió oficialmente una convocatoria de casting destinada a adolescentes, varones y mujeres, de entre 12 y 18 años, de la provincia de San Juan, que deseen integrar el elenco de esta comedia.

Desde la producción señalaron que no es requisito excluyente contar con experiencia previa en actuación.

El perfil buscado apunta, principalmente, a jóvenes que sean curiosos y que tengan "muchas ganas de jugar" y sumergirse en el set de filmación.

Los interesados en participar del proceso de selección tienen tiempo de postularse hasta el próximo jueves 20 de junio.

Deben enviar un video de hasta 3 minutos, grabado en modo horizontal, con la mejor luz, calidad y sonido posibles, contando si alguna vez escucharon hablar de “los niños sapo” y, si no, qué se imaginan que son. También deben decir su nombre completo y edad. El video será enviado al siguiente e-mail: [email protected]

Para consultas y más información, ingresar a las redes de Pez Dorado.

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