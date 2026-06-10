Carmina Burana: postales del ensayo final antes del estreno

Ayer se realizó el último ensayo general de Carmina Burana en el Teatro del Bicentenario, ya de cara al estreno de esta noche. Una producción prácticamente integral del coliseo provincial, que tuvo como plus la actuación de los coros Universitario y de Niños y Jóvenes de la UNSJ, en una previa novedosa que el público podrá disfrutar antes de entrar de lleno a la danza.
La obra, de poco menos de una hora de duración, se impone desde la música de Carl Orff y se potencia con la desafiante coreografía del internacional Mauricio Wainrot. Algunos sanjuaninos ya la habían visto en 2022, pero ahora regresa con un elenco federal concertado: artistas de distintas provincias —Buenos Aires, Salta, Neuquén, entre otras— que, tras sortear las audiciones, se instalaron en San Juan para asumir este reto. Creada por el coreógrafo argentino para el Royal Ballet de Flanders (Bélgica), esta Carmina Burana ha recorrido escenarios del mundo y será su segunda vez en San Juan.
El ensayo mostró un elenco a la altura del desafío. La obra despliega dinámicas intensas: ritmo, velocidad, saltos, giros, alzadas, desplazamientos y figuras, junto a adagios de gran belleza y no poca dificultad. Y todo eso, con más de 25 bailarines en escena, claramente no es cosa fácil. No resulta sencillo sincronizar energías, bajadas, alturas de piernas y hasta el golpe de manos. La pieza de Wainrot exige coordinación y precisión. Sin embargo, el elenco la lleva a buen puerto. El resultado fue una Carmina Burana prolija pero no lavada, potente y expresiva, con alta entrega física y emocional.
Más allá del trabajo coral, hubo momentos destacados: las tres parejas principales y el dúo de Facundo Cornejo (Córdoba) con una madura y sólida Gema Bueno, una de las dos protagonistas sanjuaninas, en la Taberna. Pero también se robó las miradas la dupla conformada por el experimentado Lucas Segovia —bailarín invitado, radicado en Estados Unidos— y la ascendente María del Valle Montes. Ella, que desde pequeña se destacó en ese escenario, dejó atrás el rótulo de “promesa” y se lució como figura. A la par, conectados, amalgamaron con virtuosismo técnica e interpretación, traspasando la cuarta pared en un envolvente y delicado "amor”. Un gran acierto este "match".
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María del Valle Montes y Lucas Segovia, en Cour D'Amours (Gentileza TB)
La reposición estuvo a cargo de Victoria Balanza, al frente del Programa de Formación en Danza del TB, que dirige Silvana Moreno, junto a Alexis Mirenda (Buenos Aires), ambos protagonistas de esta misma pieza en el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. La mirada de Wainrot, que siguió el proceso desde Buenos Aires, también fue determinante. Datos que, lejos de ser accesorios, claramente gravitan en esta impactante puesta.
Música imponente, coreografía desafiante y un elenco que moviliza, Carmina Burana se presenta como un gran plan para esta semana en San Juan.
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El Coro Universitario y el Coro de niños y Jóvenes -de la UNSJ- "telonearon" al ballet (Foto Gentileza TB)
Cuatro funciones en el Teatro del Bicentenario
Carmina Burana - Coreografía de Mauricio Wainrot - Producción del TB
- Días: 10, 11, 12 y 13 de junio
- Hora: 21 h
- Lugar: sala principal del Teatro del Bicentenario
- Entradas: $40.000 y 36.000 (con descuentos) en boletería y tuentrada.com
Mirá algunas imágenes que dejó el ensayo de Carmina Burana
(Fotos Daniel Arias)