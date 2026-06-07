Carmina Burana: dos bailarinas sanjuaninas brillan en la obra de Mauricio Wainrot

El 10 de junio, en el Teatro del Bicentenario, cobrará vida por segunda vez Carmina Burana, versión internacional del reconocido coreógrafo Mauricio Wainrot sobre la música de Carl Orff . Esta puesta, que contará ahora con un elenco concertado, marca un hito para dos talentosas bailarinas locales, María del Valle Montes y Gema Bueno, quienes asumen los roles protagónicos femeninos .

La ambiciosa producción, un "orgullo" y una oportunidad única de lucimiento en su propia tierra para las sanjuaninas, está en manos de Victoria Balanza (directora del Área Danza del TB) y del coreógrafo Alexis Mirenda, quienes interpretaron en el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín los roles centrales de este título, que se potencia con figuras invitadas: el prestigioso bailarín internacional Lucas Segovia (ex primer bailarín del Joffrey Ballet, residente en Estados Unidos), quien encarnará a "Amor" , y Facundo Cornejo (solista del ballet de Córdoba), quien asumirá el rol central en la escena de la "Taberna". Ambos harán duplas con las artistas sanjuaninas.

Para María del Valle Montes, esta puesta de Carmina Burana no es su primer rol destacado; tampoco su primer acercamiento a la obra de Wainrot, pero sí el desafío más grande de su carrera artística. En esta oportunidad, comparte el escenario y el exigente dúo principal con el internacional Lucas Segovia.

"Se requiere de tanta entrega, que es necesario un trabajo tan intenso como el que estamos teniendo para poder llegar a las funciones con el cuerpo preparado y con la convicción de que va a responder para lo que necesitamos", explicó la bailarina respecto a la tremenda demanda técnica e interpretativa de la obra, que sin dudas marca una bisagra en su ascendente carrera.

"Sí, sin duda lo es. Por ahí son como muchas emociones las que estoy viviendo y uno en la vorágine del día a día no se para a pensar todo lo que está sucediendo, pero sin duda es una experiencia que modifica y es transformadora", valoró la también estudiante de Derecho en la UNSJ, que se inició en el Studio Uno y empezó a ser parte de las producciones del Bicentenario desde el comienzo, con Lago de los cisnes. “Y desde el 2018 creo que el Teatro ya es más mi casa que mi propia casa” sonrió la artista de 22 años, quien reconoce en Victoria Balanza a una maestra y mentora “generosa e inspiradora”.

image María del Valle Montes, 22 años.

Al ser consultada sobre el momento en que recibió la noticia de que protagonizaría el dúo junto a Segovia, la artista no ocultó su alegría. "Realmente es una emoción increíble, no solamente por el hecho de hacer el protagónico, sino por lo que significa ese dúo a nivel artístico. Es bellísimo y de tanta entrega, de tanta emoción, que cada ensayo se vive con esa intensidad”, confesó. Y añadió que considera este papel como “el de mayor responsabilidad y magnitud” en su trayectoria, por la obra en sí y por la responsabilidad que implica bailar con alguien de la trayectoria de Lucas, a quien definió como un compañero “sencillo, generoso y súper profesional”.

image Dúo principal, María del Valle Montes junto a Lucas Segovia

Más allá de las arduas y extensas horas de ensayo, del peso que conlleva el rol y de los nervios y la ansiedad lógicos de cara al debut, María del Valle asegura estar disfrutando el proceso. “Dentro de la dificultad, es placentero también”, dijo. “Es una obra tan potente, está todo tan expuesto, no solo desde lo corporal, sino también desde el alma, porque hay mucha desnudez desde lo emocional... Entonces es como bastante fuerte de atravesar y es muy lindo a la vez, como que te descubrís desde otro lugar”, expresó. Y concluyó: “Este rol me obligó a hacerme cargo de este regalo que me han hecho. Al principio, cuando recibí la noticia, por ahí uno se presiona o se asusta; pero también significa disfrutarlo y desde que empezaron los ensayos, es un disfrute total”.

Gema Bueno: madurez interpretativa y la proyección de un sueño

“Fue una mezcla de emociones, felicidad, a la vez miedo, mucha responsabilidad. Pero tranquila de haber transitado ya la obra, de conocerla, porque da un poco más de seguridad”, dijo Gema Bueno sobre el momento en que supo que sería una de las protagonistas de Carmina Burana. A sus 23 años será parte de la pareja de la "Taberna", un rol de fuerte impronta actoral y gran despliegue coreográfico, con más demanda y exposición que el que tuvo en su participación anterior en la obra, como parte de las parejas principales.

Su papel actual refleja su propia evolución en los últimos años: "Pasó tiempo desde que la hicimos por primera vez y ese tiempo nos cambió a todos, pero también trajo más solidez técnica y más confianza en uno mismo", manifestó, antes de ahondar en su personaje.

"Es una mujer muy fuerte y a nivel interpretativo requiere mucho, entonces está bueno hacerlo, es un desafío", destacó Bueno, haciendo hincapié en el fuerte componente histriónico que exige la puesta de Wainrot. En esa línea, subrayó, contar con la guía de Balanza y Mirenda, al frente de los ensayos, otorgó una notable confianza al equipo. “Son referentes muy importantes para nosotros”, definió la artista que empezó a bailar en un instituto de barrio, estudió en Ballerinas y en 2022 ingresó al Programa de Formación en Danza del Bicentenario.

image Gema Bueno, 23 años

La joven artista, que también cursa la carrera de Psicología con el deseo de unificar en el futuro ambas disciplinas, describió como “un verdadero orgullo” el poder montar un espectáculo de esta relevancia en su provincia; a la vez que puso en valor el trabajo con Montes. “Trabajar con María del Valle es muy lindo porque tenemos una amistad muy linda y poder hacer esta obra en este teatro maravilloso es un orgullo para las dos”, declaró Gema, que también elogió la solvencia y el profesionalismo de su compañero, Facundo Cornejo, a quien definió como un partenaire “de lujo”.

image

De cara a las cuatro funciones programadas en el Teatro del Bicentenario, la bailarina describió la experiencia: “La verdad que es un sueño en vida, es muy mágico lo que estamos viviendo”, dijo. Y fue por más: “Hay nervios, pero a la vez estoy muy emocionada, con muchas ganas, muchas ansias. Es una obra muy espectacular, el caudal de detalles que tiene es impresionante y por eso les digo a todos que no se la pueden perder, porque de verdad que es una experiencia ver Carmina Burana… Y bailarla”.

Mirá más imágenes de María del Valle y Gema en ensayos de Carmina Burana

(Fotos Daniela Ordoñez - Gentileza Teatro del Bicentenario)

image

TB - Carmina Burana-ensayo-4-236

image

image

La cita en el Teatro del Bicentenario

Carmina Burana