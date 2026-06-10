    • 10 de junio de 2026 - 11:39

    Ronaldinho lanzó un álbum musical: de Ke Personajes a L-Gante, los artistas argentinos que participaron

    El exfutbolista brasileño presentó un trabajo discográfico que mezcla ritmos urbanos y tropicales.

    Ronaldinho.

    Ronaldinho.

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    Ronaldinho volvió a captar la atención del público, aunque esta vez lejos de las canchas. El campeón del mundo con Brasil presentó un álbum musical con colaboraciones de reconocidos artistas de distintos países y sorprendió al incursionar formalmente en la industria de la música.

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    El exjugador del Barcelona y de la selección brasileña lanzó un trabajo que combina géneros urbanos, cumbia y música latina, una apuesta que refleja la cercanía que siempre mostró con el mundo artístico y el entretenimiento. Entre los invitados sobresalen dos nombres muy populares en Argentina: Ke Personajes y L-Gante.

    Embed - Vamos Celebrar (feat. Pitbull)

    La participación de los músicos argentinos fue una de las novedades que más repercusión generó entre los seguidores de Ronaldinho. El brasileño compartió canciones y contenidos promocionales junto a los artistas, en un proyecto que busca llegar a diferentes mercados de América Latina.

    Si bien no es la primera vez que el exfutbolista se vincula con la música, esta producción marca uno de sus desembarcos más ambiciosos en el ámbito artístico. Durante su carrera deportiva, Ronaldinho ya había participado en videoclips, eventos musicales y colaboraciones con cantantes de distintos estilos.

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    El lanzamiento generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron al escuchar al astro brasileño en una faceta poco habitual. Muchos destacaron la presencia de figuras argentinas en el proyecto y el perfil festivo que caracteriza tanto al exjugador como a los artistas invitados.

    A sus 46 años, Ronaldinho continúa expandiendo su marca personal más allá del fútbol. Tras una trayectoria repleta de títulos y reconocimientos deportivos, ahora apuesta por la música con un álbum que reúne a referentes de distintos géneros y países de la región.

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