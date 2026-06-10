    • 10 de junio de 2026 - 08:35

    Dieron a conocer la última foto del Indio Solari antes de su muerte: "Te extraño y te amo tanto"

    A pocos días del fallecimiento del histórico líder de Los Redondos, se conoció una imagen tomada apenas un día antes de su muerte.

    Indio Solari.

    Indio Solari.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La muerte de Indio Solari continúa generando una profunda conmoción en el mundo de la música y entre miles de fanáticos que siguen recordando su legado. En las últimas horas, una publicación en redes sociales volvió a emocionar a los seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota al mostrar una de las últimas fotografías tomadas antes de su fallecimiento.

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    La imagen fue capturada apenas un día antes de la muerte del músico y lo muestra en un momento íntimo y cotidiano. Junto a la foto apareció un mensaje cargado de sentimiento: “Te extraño y te amo tanto”, una frase que rápidamente se viralizó y despertó miles de reacciones entre admiradores y colegas.

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    El artista falleció a los 77 años en su vivienda de Parque Leloir. Según se informó oficialmente, la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular hemorrágico. Desde hacía años atravesaba problemas de salud vinculados al Parkinson, enfermedad que lo había alejado de los escenarios y de la exposición pública.

    Reconocido como una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, Solari construyó una carrera marcada por el fenómeno cultural de Los Redondos y posteriormente por su etapa solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Su muerte provocó homenajes espontáneos en distintos puntos del país y una enorme cantidad de mensajes de despedida en redes sociales.

    La difusión de esta última fotografía volvió a poner en primer plano el costado más humano del músico. Para muchos seguidores, la imagen representa una despedida involuntaria de uno de los artistas más emblemáticos de la música argentina, cuya obra continúa atravesando generaciones.

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