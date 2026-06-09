Qué va a pasar con la fortuna del Indio Solari y quiénes heredarán el patrimonio multimillonario del músico

La muerte del Indio Solari (1949-2026) no sólo abrió un enorme capítulo con significativas despedidas y homenajes. También puso sobre la mesa una pregunta inevitable: qué ocurrirá con el patrimonio que acumuló durante décadas como una de las figuras más convocantes y exitosas de la música argentina.

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El músico dejó una importante fortuna construida a lo largo de más de cuatro décadas de carrera, primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego como líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Aunque siempre cultivó un perfil extremadamente reservado y evitó exhibir lujos, Solari desarrolló una estructura patrimonial que incluye propiedades, ingresos derivados de derechos de autor, regalías musicales, marcas vinculadas a su obra y otros activos asociados a su carrera artística que, según señaló Forbes, ascienden a 20 millones de dólares.

Virginia y Bruno, su esposa y su hijo de 25 años, aparecen como los herederos naturales.

"Con recitales que llegaron a facturar 10 millones de dólares (el de Olavarría, en 2017) y un catálogo que todavía genera ingresos por streaming", explica la publicación, "el Indio Solari convirtió su mística de culto en uno de los negocios más singulares de la música argentina".

Solari figuraba por arriba de Charly García, Palito Ortega y nombres fuertes de la nueva generación, como Duki y Bizarrap.

Derechos de autor, regalías y un capital simbólico difícil de medir

Uno de los puntos centrales es que los derechos intelectuales continúan generando ingresos incluso después de la muerte de un artista. Las reproducciones en plataformas digitales, la difusión radial, las ediciones físicas, las licencias comerciales y los distintos usos de su catálogo seguirán produciendo regalías para sus herederos durante décadas.

La legislación argentina establece que los derechos de autor permanecen vigentes durante setenta años después de la muerte de su creador. Esto significa que la obra del Indio continuará generando recursos económicos para quienes resulten beneficiarios de su sucesión.

Durante gran parte de su vida, el Indio estuvo acompañado por su histórica pareja, Virginia Mones Ruiz, más conocida por Viru, además de su hijo, . Ambos aparecen naturalmente como las personas con mayor peso dentro de cualquier proceso sucesorio. A diferencia de otras figuras del espectáculo que atravesaron conflictos públicos por herencias millonarias, el entorno del músico siempre se caracterizó por la discreción.

Uno de los aspectos más relevantes es el valor cultural de su legado. Temas que atravesaron generaciones continúan siendo escuchados por millones de personas y mantienen una vigencia que pocas obras logran sostener. y las multitudinarias muestras de afecto en distintos puntos del país reflejaron justamente esa dimensión: el Indio deja una herencia económica significativa, pero también un capital simbólico difícil de medir.

El proceso sucesorio y el inconmensurable legado artístico

El destino del patrimonio del músico comenzará a definirse a través de un proceso sucesorio, el trámite judicial mediante el cual se identifican herederos, bienes, derechos y eventuales disposiciones testamentarias. Sin embargo, según consignó Infobae, en los registros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires al momento no figuraba ningún expediente iniciado vinculado a la herencia de Solari.

Una vez abierta la sucesión, deberán incorporarse tanto los bienes materiales como los activos intangibles asociados a su carrera, entre ellos regalías, derechos de autor y participaciones comerciales derivadas de su obra.

Vir Solari en la masiva despedida al Indio, consolando a una fan. "Dale, yo le doy un beso al Indio de tu parte", le dijo.

Otro de los aspectos que podría formar parte del análisis patrimonial es el control sobre la histórica marca y denominación artística “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”. De acuerdo con la información publicada por Infobae, el nombre de la emblemática banda se encuentra registrado y constituye un activo con valor comercial propio, ligado a publicaciones, reediciones, merchandising, licencias y eventuales explotaciones futuras del catálogo que, según el INPI, se reparten en partes iguales entre el cantante, el guitarrista y la manager.

Si bien el grupo dejó de existir formalmente hace más de dos décadas, la marca continúa teniendo una enorme relevancia cultural y económica dentro del universo del rock argentino, por lo que cualquier definición sobre su administración también podría quedar comprendida dentro de la sucesión o de los acuerdos legales que regulen el manejo de los derechos vinculados a la obra y al legado artístico de la banda.

El Indio en Luzbola, su estudio de grabación en la planta baja de la quinta familiar en Parque Leloir, con ventanas al jardín. Allí pasó la mayor parte de sus jornadas hasta el final.

Por su parte, las marcas "Indio Solari" e "Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" también eras propiedad de Carlos Alberto Solari en su totalidad.

Mientras la investigación judicial sobre su muerte avanza hacia su cierre y la autopsia confirmó que falleció a causa de un ACV hemorrágico, el futuro de su patrimonio comenzará a definirse a través de los mecanismos legales correspondientes. Como ocurre con las grandes leyendas populares, la verdadera dimensión de su legado probablemente exceda cualquier cifra. Porque si algo construyó el Indio durante más de cuarenta años fue una obra que sigue generando valor mucho después de apagarse los escenarios.

El legado y la última misa ricotera

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, Solari se mudó de niño a La Plata, ciudad que lo formó y a la que siempre volvió en espíritu. En 1976, junto a Skay Beilinson, fundó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que se convirtió en fenómeno de masas y en una de las expresiones culturales más singulares del rock argentino.

A principios de los noventa, cuando Patricio Rey empezó a llenar estadios, su público se convirtió en protagonista de encuentros litúrgicos: así nació el concepto de las "misas ricoteras", donde cada quien era parte indispensable de esa comunión. La separación de la banda, en 2001, no hizo menguar el culto del boca en boca: lo multiplicó. Y sí, con su distintiva cultura autogestiva –capaz de movilizar a su público a cualquier lugar tras eternos acampes– el Indio hizo historia dentro de la industria como nadie.

La última misa para decirle adiós a la voz que habló por todos fue el domingo 7 de junio: un millón de ricoteros lo despidieron por un rato. Hasta que vuelvan a sonar sus canciones.