De pesar más de 300 kilos a bajar 135: la impactante transformación de un exparticipante de Cuestión de Peso

Cristian Fredes volvió a emocionar al contar cómo cambió su vida tras el dramático episodio en el que debió ser asistido por bomberos. Hoy celebra una pérdida de 135 kilos y asegura que recuperó las ganas de proyectar su futuro.

La historia de Cristian Fredes se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores vinculados a Cuestión de Peso. Un año después de haber sido rescatado por bomberos debido a las dificultades que le generaba su obesidad extrema, el exparticipante mostró un cambio físico que sorprendió a todos: logró bajar 135 kilos y asegura que su vida dio un giro radical.

El episodio que marcó un antes y un después ocurrió cuando Fredes superaba los 300 kilos y necesitó la intervención de personal de emergencia para poder recibir asistencia médica. Aquella situación expuso la gravedad de su estado de salud y lo impulsó a iniciar un proceso de transformación.

Durante una reciente entrevista televisiva, el ex participante relató cómo vive esta nueva etapa. Contó que hoy se siente acompañado, con más energía y motivado para seguir adelante. También reconoció que antes le costaba imaginar un futuro, algo que comenzó a cambiar a medida que avanzó en su tratamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2064465835272327311&partner=&hide_thread=false A un año del rescate extremo, Cristian Fredes habló sobre su nueva vida en #CuestiónDePeso. pic.twitter.com/iIcGEcZtT3 — eltrece (@eltreceoficial) June 9, 2026

Fredes señaló además que la obesidad estuvo presente en distintos integrantes de su familia y recordó que en el pasado ya había logrado bajar de peso, aunque luego volvió a recuperarlo. Esa experiencia, explicó, le dejó importantes aprendizajes para afrontar el desafío actual con otra perspectiva.