De pesar más de 300 kilos a bajar 135: la impactante transformación de un exparticipante de Cuestión de Peso

La historia de Cristian Fredes se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores vinculados a Cuestión de Peso. Un año después de haber sido rescatado por bomberos debido a las dificultades que le generaba su obesidad extrema, el exparticipante mostró un cambio físico que sorprendió a todos: logró bajar 135 kilos y asegura que su vida dio un giro radical.
El episodio que marcó un antes y un después ocurrió cuando Fredes superaba los 300 kilos y necesitó la intervención de personal de emergencia para poder recibir asistencia médica. Aquella situación expuso la gravedad de su estado de salud y lo impulsó a iniciar un proceso de transformación.
Durante una reciente entrevista televisiva, el ex participante relató cómo vive esta nueva etapa. Contó que hoy se siente acompañado, con más energía y motivado para seguir adelante. También reconoció que antes le costaba imaginar un futuro, algo que comenzó a cambiar a medida que avanzó en su tratamiento.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2064465835272327311&partner=&hide_thread=false
Fredes señaló además que la obesidad estuvo presente en distintos integrantes de su familia y recordó que en el pasado ya había logrado bajar de peso, aunque luego volvió a recuperarlo. Esa experiencia, explicó, le dejó importantes aprendizajes para afrontar el desafío actual con otra perspectiva.
En su testimonio también hizo referencia al impacto que su situación tuvo en sus padres y seres queridos. Según contó, recién al ver algunas declaraciones televisivas tomó dimensión del sufrimiento que atravesaba su familia mientras él luchaba contra sus problemas de salud.
A un año de aquel operativo que conmocionó al país, Cristian Fredes se transformó en un símbolo de superación personal. Con 135 kilos menos, continúa enfocado en mejorar su calidad de vida y en sostener los hábitos que le permitieron alcanzar uno de los cambios físicos más impactantes surgidos del popular programa televisivo