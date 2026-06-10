    • 10 de junio de 2026 - 08:26

    De pesar más de 300 kilos a bajar 135: la impactante transformación de un exparticipante de Cuestión de Peso

    Cristian Fredes volvió a emocionar al contar cómo cambió su vida tras el dramático episodio en el que debió ser asistido por bomberos. Hoy celebra una pérdida de 135 kilos y asegura que recuperó las ganas de proyectar su futuro.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La historia de Cristian Fredes se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores vinculados a Cuestión de Peso. Un año después de haber sido rescatado por bomberos debido a las dificultades que le generaba su obesidad extrema, el exparticipante mostró un cambio físico que sorprendió a todos: logró bajar 135 kilos y asegura que su vida dio un giro radical.

    Leé además

    Indio Solari.

    Dieron a conocer la última foto del Indio Solari antes de su muerte: "Te extraño y te amo tanto"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El “Indio” Solari dejó una herencia millonaria. 

    Qué va a pasar con la fortuna del Indio Solari y quiénes heredarán el patrimonio multimillonario del músico

    El episodio que marcó un antes y un después ocurrió cuando Fredes superaba los 300 kilos y necesitó la intervención de personal de emergencia para poder recibir asistencia médica. Aquella situación expuso la gravedad de su estado de salud y lo impulsó a iniciar un proceso de transformación.

    Durante una reciente entrevista televisiva, el ex participante relató cómo vive esta nueva etapa. Contó que hoy se siente acompañado, con más energía y motivado para seguir adelante. También reconoció que antes le costaba imaginar un futuro, algo que comenzó a cambiar a medida que avanzó en su tratamiento.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/2064465835272327311&partner=&hide_thread=false

    Fredes señaló además que la obesidad estuvo presente en distintos integrantes de su familia y recordó que en el pasado ya había logrado bajar de peso, aunque luego volvió a recuperarlo. Esa experiencia, explicó, le dejó importantes aprendizajes para afrontar el desafío actual con otra perspectiva.

    En su testimonio también hizo referencia al impacto que su situación tuvo en sus padres y seres queridos. Según contó, recién al ver algunas declaraciones televisivas tomó dimensión del sufrimiento que atravesaba su familia mientras él luchaba contra sus problemas de salud.

    A un año de aquel operativo que conmocionó al país, Cristian Fredes se transformó en un símbolo de superación personal. Con 135 kilos menos, continúa enfocado en mejorar su calidad de vida y en sostener los hábitos que le permitieron alcanzar uno de los cambios físicos más impactantes surgidos del popular programa televisivo

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pez Dorado prepara su próximo cortometraje, en clave de comedia, que tendrá a adolescentes sanjuaninos en el reparto. 

    "Los niños sapos": Pez Dorado filmará una comedia en San Juan y abrió el casting para adolescentes

    Por Estela Ruiz M.
    Mauro Icardi y la China Suárez.

    La íntima postal de Mauro Icardi y la China Suárez desde Maldivas que revolucionó las redes

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Velarán los restos del Indio Solari en una ceremonia privada

    Velarán los restos del Indio Solari en una ceremonia privada

    Por Agencia Noticias Argentinas
    La Casa Natal de Sarmiento sumará nuevas actividades a las que ya se llevan a cabo en el Museo Nacional. 

    La Casa Natal de Sarmiento ofrece en junio una atractiva agenda

    Por Redacción Diario de Cuyo