El tierno video de Franco Colapinto con Maia Reficco tras la clasificación para la carrera Sprint de Miami

Este viernes Franco Colapinto finalizó octavo en la clasificación para la carrera sprint de Miami, que se correrá este sábado a las 13. Tras la mejora del piloto argentino, Alpine compartió un video detrás de escena en el que el pilarense celebra el resultado junto a su novia, Maia Reficco.

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Las imágenes compartidas por la escudería francesa se viralizaron enseguida en redes sociales . Allí se ve el reencuentro de la pareja una vez terminada la clasificación: ambos se funden en un abrazo y Colapinto le da un beso a Reficco, que sonríe emocionada por el desempeño de su novio.

Entre el ruido de fondo, propio de los boxes tras la sesión, se alcanza a escuchar una pregunta de Reficco: " ¿Cómo te fue?“. El piloto le responde, pero no se llegan a identificar las palabras aunque el resultado habla por sí solo: finalizó octavo con un tiempo de 1m29s320/1000, a 1s451/1000 del campeón mundial y superó a Isack Hadjar, de Red Bull, y también a su propio compañero, Pierre Gasly, que quedó décimo.

El clip continúa con imágenes de hinchas argentinos que apoyan a Franco Colapinto en Miami, junto con escenas en las que el piloto saluda a sus ingenieros y al resto del equipo de Alpine.

Sin embargo, en el final del video, de apenas 14 segundos de duración, Reficco y Colapinto vuelven a aparecer juntos. Abrazados, caminan por el paddock de Alpine mientras charlan. “Estuviste muy bien”, lo alienta la actriz. “¿Desde dónde lo viste?“, quiso saber el pilarense.

Junto al video, la escudería agregó un pequeño texto, que acompaña a la publicación: “Equipo 43. Lo que significa para todos ellos”, postearon desde la cuenta de Alpine en X.