Gran expectativa por Franco Colapinto en la carrera Sprint del GP de Miami: en qué posición largará, horarios y TV

El argentino quedó octavo en la clasificación y aspira a sumar puntos en el inicio de la jornada del sábado.

La segunda carrera sprint de la temporada 2026 de Fórmula 1 se llevará a cabo este sábado en el circuito del Gran Premio de Miami, con Kimi Antonelli al frente del campeonato. El evento marca el retorno del calendario tras la suspensión de las competencias en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.

El piloto argentino Franco Colapinto concretó su mejor clasificación en la especialidad, logrando el octavo lugar en la grilla de partida para la prueba sprint gracias a un registro de 1:29.320, según la crónica oficial del campeonato. Este resultado le permitió superar a su compañero Pierre Gasly, que fue décimo en la tanda clasificatoria.

La sesión de clasificación fue dominada por el actual campeón, Lando Norris, quien se aseguró la pole position al marcar una vuelta rápida de 1:27.869. En la única práctica libre del fin de semana, Charles Leclerc al volante de Ferrari lideró la tabla con 1:29.310. Durante esa práctica, Colapinto se ubicó undécimo con una mejor vuelta de 1:31.015, mientras que Gasly concluyó en la octava posición.

El Gran Premio de Miami es la sexta fecha del Campeonato de Fórmula 1, que retoma la actividad tras la pausa obligada por las suspensiones derivadas del contexto geopolítico en la región del Medio Oriente.

La grilla de salida de la carrera Sprint del GP de Miami image