Quién es Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto

Desde su llegada al país para participar de una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires, Franco Colapinto no solo concentró la atención por su presente deportivo, sino también por su vida personal. En medio de su paso por la ciudad, el piloto confirmó su relación con la actriz y cantante Maia Reficco, con quien se mostró en distintos eventos.

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La pareja fue vista compartiendo salidas y momentos juntos, pero el gesto que terminó de confirmar el vínculo fue su llegada de la mano a un almuerzo íntimo en Estancia Vigil, en Los Cardales, donde se dejaron ver cercanos y relajados.

Maia Reficco tiene 24 años y nació en Boston, Estados Unidos, el 14 de julio de 2000. Hija de un profesor universitario, pasó sus primeros años en ese país hasta que se mudó a la Argentina, donde cursó gran parte de su educación.

Su vocación artística estuvo marcada por la influencia de su madre, Katie Viqueira, cantante y coach vocal de reconocidos artistas de la escena musical. Con apenas 15 años, Maia decidió mudarse a Los Ángeles para perfeccionarse en canto, donde estudió con el reconocido entrenador vocal Eric Vetro.

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Su salto a la fama llegó con la serie juvenil Kally’s Mashup, producción de Nickelodeon Latinoamérica que la posicionó en toda la región. A partir de allí, su carrera creció con fuerza y logró hitos destacados en el ámbito internacional.

Entre ellos, se convirtió en una de las actrices más jóvenes en interpretar a Eva Perón en el musical Evita, uno de los clásicos del teatro. Más tarde, en 2023, integró el elenco del reboot de Pretty Little Liars, disponible en HBO Max.

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En 2024 protagonizó el musical Hadestown en Broadway, donde interpretó a Eurydice, cumpliendo uno de sus grandes sueños artísticos.

Además, en 2025 encabezó la comedia romántica La Dolce Villa, estrenada en Netflix, y recientemente finalizó el rodaje de The Last Sunrise, una producción que llegará a los cines en 2026.

En el plano personal, la actriz tuvo relaciones anteriores con figuras del mundo de la música y la actuación, pero actualmente su vínculo con Colapinto la volvió a colocar en el centro de la escena mediática.

Reficco no solo confirmó su romance con Colapinto a través de una tierna foto en redes, sino que también se mostró presente en la exhibición de Fórmula 1 que el piloto protagonizó en Palermo. La cantante y actriz compartió en sus historias la emoción del evento: publicó una imagen del show aéreo que acompañó la jornada y, además, subió un video en el que se puede ver a Franco haciendo donas con su monoplaza en plena calle, celebrando el despliegue y la destreza del piloto argentino.

De esta manera, la actriz y el piloto dejaron claro que su relación va en serio y no temen mostrarse juntos, consolidando su lugar como una de las parejas favoritas del año y sumando cada vez más adeptos entre sus fanáticos y el público. Las cámaras de Teleshow también lograron capturar a la pareja en medio de su encuentro con Leandro Paredes. En esta foto Maia está saludando a uno de los invitados mientras el piloto charla animadamente con el jugador de Boca.

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Esto no fue todo. En una de las pausas del piloto en los boxes, las cámaras de ESPN captaron a la pareja saliendo para ver uno de los vehículos. Aunque al notar que estaba siendo filmada, la actriz que encaró el rol de Eurídice en Broadway optó por retirarse rápido de la escena, el momento quedó inmortalizado y fue compartido tanto por cuentas del fandom de la cantante como por el periodista Gustavo Méndez.