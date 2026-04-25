Si fuiste al Ciclo de Cine de DIARIO DE CUYO ¡buscate en las fotos!

El sábado por la tarde noche, volvió a tomar cuerpo el Ciclo de Cine que organiza DIARIO DE CUYO y que tiene como escenario el Parque de Mayo, precisamente la zona de Urquiza y 25 de Mayo. Hasta allí llegaron los sanjuaninos que se enteraron de la propuesta y también quienes "vieron luz y subieron".
Realizado con la colaboración de la ENERC Sede Cuyo y con la Dirección de Espacios Verdes de la provincia, el público dijo sí y conformó una platea entusiasta bajo a cielo abierto, que entre mate y mate, disfrutó de "Nueva Reinas", un clásico del cine nacional que se exhibió en esta segunda entrega.
¡Si fuiste uno de los que aceptó el convite, buscate en las fotos!