    • 25 de abril de 2026 - 22:25

    Si fuiste al Ciclo de Cine de DIARIO DE CUYO ¡buscate en las fotos!

    La segunda entrega, que se realizó en el Parque de Mayo, contó con el visto bueno de los sanjuaninos, que dijeron "presente".

    ¿Fuiste al Ciclo de Cine del DIARIO DE CUYO en el Parque de Mayo? ¡Mirá si estás en las fotos!

    ¿Fuiste al Ciclo de Cine del DIARIO DE CUYO en el Parque de Mayo? ¡Mirá si estás en las fotos!

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Realizado con la colaboración de la ENERC Sede Cuyo y con la Dirección de Espacios Verdes de la provincia, el público dijo sí y conformó una platea entusiasta bajo a cielo abierto, que entre mate y mate, disfrutó de "Nueva Reinas", un clásico del cine nacional que se exhibió en esta segunda entrega.

    ¡Si fuiste uno de los que aceptó el convite, buscate en las fotos!

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