La UNSJ culminó las grabaciones del Cancionero de Trovadores

Con el r egistro de 18 composiciones de distintos departamentos de San Juan en los estudios del Canal Xama, concluyó la etapa de grabación del proyecto "Fábrica de Trovadores". La iniciativa es impulsada por la UNSJ y coordinada por el músico Daniel Giovenco .

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Esta etapa corona los talleres itinerantes organizados por la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) en conjunto con los municipios . Tras varios meses de encuentros creativos, cuyo objetivo fue fortalecer la composición popular y sumar producciones inéditas al repertorio regional , las producciones locales de casi toda la provincia quedaron registradas en audio y listas para la siguiente etapa de publicación.

Las jornadas de trabajo permitieron reunir a grupos de vecinos y vecinas para componer canciones con sello propio, en departamentos como Calingasta, 9 de julio, Zonda e Iglesia . Cada pieza aborda narrativas locales, paisajes e historias comunitarias mediante un proceso colaborativo supervisado por Giovenco.

"En el Taller de Trovadores nos juntamos 15, 20 personas en cada departamento. Yo enseño la técnica de composición y se compone una canción con el grupo, que decide qué tipo de canción va a ser y de qué va a hablar ”, contó Giovenco a DIARIO DE CUYO. “Parece mentira, pero no cuesta ponerse de acuerdo. Preguntamos de qué queremos hablar y, por ejemplo, se habla de un personaje de la zona o de algún hecho del departamento. Siempre estamos tratando de que lo que se escriba nombre lugares, situaciones; y a veces atravesados por historias de amor y mezclados con lo social. Es interesantísimo, la verdad, y han surgido obras muy buenas, de muy buena calidad ", agregó el artista, subrayando el carácter identitario del tema que resulta del proceso.

En el plano compositivo, casi la totalidad del repertorio grabado corresponde al folclore , abarcando ritmos como la cueca, el gato, la chacarera o la zamba. Esta elección respondió a un criterio pedagógico pensado para facilitar el aprendizaje de las estructuras tradicionales de la música regional.

Respecto a la conformación de los grupos, el tallerista remarcó la convivencia entre distintas generaciones a la hora de hacer música. "Son absolutamente variables y de todas las edades. Me han tocado grupos donde han ido la nieta y el abuelo, el padre y la hija", detalló el músico, que acotó que entre ellos mismos se pusieron de acuerdo para ver quienes grabarían sus temas.

Daniel Giovenco, en distintas sedes de la Fábricas de Trovadores

El cancionero que nació en la Fábrica de Trovadores

1 - “Cueca del pasma´o” - Cueca Cuyana - La Bebida, Rivadavia

2 - “Vendimia en el cielo“ - Zamba cuyana - Museo Franklin Rawson, Capital

3 - “El rancho cobra vida” - Cueca cuyana - Chimbas

4 - “La murga gira” - Cueca cuyana - 25 de Mayo

5 – “Juanito” - Canción - ALDA, Capital

6 – “Se va mi llanto en el río” - Zamba cuyana - Calingasta

7 – “Ausencia” - Zamba cuyana - Albardón

8 – “Juan Días vive” - Chacarera cuyana JJáchal

9 – “Chinita nuevejulina“ - Cuenca Cuyana - 9 de Julio

10 – “Una flor de mis espinas” - Zamba cuyana - Valle Fértil

11 – “Cueca del poeta jornalero” - Cueca- Rawson

12 - “Cuyanita de mi infancia” - Zamba - Rivadavia (CUIM)

13 – “Cueca del río dulce” - Cueca - Pocito

14 – “Danza de sol y luna” - Zamba - Iglesia

15 – “El Laucha” - Cueca Cuyana - Angaco

16 – “Soy un loco caucetero“ - Cueca Cuyana - Caucete

17 – “Zamba para la Tonada” - Zamba - Capital

18 – “Furia del Río Seco” - Zamba - Zonda

Proyección institucional

Con la etapa del registro de audio finalizada en el Canal Xama, el proceso continúa con la tramitación de derechos de autor y el patentamiento institucional. Giovenco destacó que el Cancionero de Trovadores será la primera obra artística colectiva patentada por la UNSJ. Asimismo, el proyecto prevé la edición de un libro impreso que reunirá las letras e incluirá un código QR para acceder directamente a las grabaciones terminadas.

El impulso de Juan Falú

El origen de la iniciativa se remonta a una inquietud personal que el propio músico le planteó al referente nacional Juan Falú durante una capacitación. "En todos los talleres a los que voy no enseñan a componer, le comenté. Y él me contestó: '¿Qué estás esperando? Hacelo vos”, recordó Giovenco.

A partir de ese empujón, el tallerista dio sus primeros pasos en la gestión pública. "Empecé en 2016 con Cultura haciendo estos talleres, y después, cuando llegó la pandemia, se cortó. Cuando salimos de la pandemia, la universidad tomó la posta", contó el artista sobre el recorrido del proyecto que, desde 2023, la UNSJ abrazó a través de la Secretaría de Extensión Universitaria conducida por Laura Garcés y la Dirección de Cultura a cargo de Bárbara Olmedo.