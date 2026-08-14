    • 14 de agosto de 2026 - 06:47

    La Facultad de Arquitectura hará una exposición sobre diseño de indumentaria y textil

    Bajo el título "Del Aula al Proyecto", estudiantes de la UNSJ exhibirán sus creaciones desde este 18 de agosto, en el Rectorado

    En la Facultad de Arquitectura se dicta esta tecnicatura, que mostrará a la comunidad parte de lo elaborado en las aulas.&nbsp;

    En la Facultad de Arquitectura se dicta esta tecnicatura, que mostrará a la comunidad parte de lo elaborado en las aulas. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil, que se dicta en la Facultad de Arquitectura - UNSJ inaugurará este 18 de agosto a las 18:00 horas la exposición “Del Aula al Proyecto, saberes en movimiento”. La cita se llevará a cabo en el Hall del Rectorado, ubicado en Bartolomé Mitre 396 Este, Capital.

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    Esta muestra reúne el trabajo y la creatividad de los estudiantes que, a lo largo de su trayectoria académica, exploran diversos materiales, conceptos y técnicas para transformar ideas en propuestas con una mirada singular e innovadora.

    La Facultad de Arquitectura invita a toda la comunidad a la exposición

    La Facultad de Arquitectura invita a toda la comunidad a la exposición

    ¿Qué se verá en la exposición?

    Diseñar también implica observar detenidamente el territorio, reconocer sus raíces y traducirlas en nuevas posibilidades creativas. La iniciativa representa una oportunidad única para que el público en general se acerque a los procesos creativos de los futuros diseñadores, conozca la producción surgida en el ámbito de la universidad (es una carrera de pregrado) y celebre el diseño como un punto de encuentro dinámico entre la tradición, las nuevas tendencias y la comunidad.

    Durante el recorrido, los asistentes podrán descubrir cómo el paisaje, la cultura local, los saberes textiles tradicionales y las nuevas tecnologías dialogan de manera fluida en propuestas de diseño contemporáneo que buscan fortalecer la identidad regional.

    La exposición permanecerá abierta hasta el viernes 21 de agosto.

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