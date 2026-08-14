La Facultad de Arquitectura hará una exposición sobre diseño de indumentaria y textil

La Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil, que se dicta en la Facultad de Arquitectura - UNSJ inaugurará este 18 de agosto a las 18:00 horas la exposición “Del Aula al Proyecto, saberes en movimiento”. La cita se llevará a cabo en el Hall del Rectorado, ubicado en Bartolomé Mitre 396 Este, Capital.
Esta muestra reúne el trabajo y la creatividad de los estudiantes que, a lo largo de su trayectoria académica, exploran diversos materiales, conceptos y técnicas para transformar ideas en propuestas con una mirada singular e innovadora.
La Facultad de Arquitectura invita a toda la comunidad a la exposición
¿Qué se verá en la exposición?
Diseñar también implica observar detenidamente el territorio, reconocer sus raíces y traducirlas en nuevas posibilidades creativas. La iniciativa representa una oportunidad única para que el público en general se acerque a los procesos creativos de los futuros diseñadores, conozca la producción surgida en el ámbito de la universidad (es una carrera de pregrado) y celebre el diseño como un punto de encuentro dinámico entre la tradición, las nuevas tendencias y la comunidad.
Durante el recorrido, los asistentes podrán descubrir cómo el paisaje, la cultura local, los saberes textiles tradicionales y las nuevas tecnologías dialogan de manera fluida en propuestas de diseño contemporáneo que buscan fortalecer la identidad regional.
La exposición permanecerá abierta hasta el viernes 21 de agosto.