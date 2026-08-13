Música y juegos: Cande Mallea estrena un taller de canto para los más pequeños

La conocida artista local abrió las puertas de “Contalo Cantando”, que se desarrolla en la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe.

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La destacada cantante sanjuanina Cande Mallea inició una nueva etapa con su primera incursión pedagógica en terrenos del público infantil. A través del taller "Contalo Cantando"', la artista busca contagiar la pasión por la música a niños de entre 6 y 10 años, en la Biblioteca Infantil Juan Pablo Echagüe.

Con una trayectoria consolidada en los escenarios de la provincia y en la formación de adultos, la intérprete decidió dar el salto hacia las infancia. "Es la primera vez que doy un taller para niños. Me impulsó que hace mucho tengo buena onda con ellos y ya venía con clases personalizadas y con el taller de adultos que llevamos hace dos años", contó sobre los orígenes de este proyecto.

Aunque es su debut en este formato, el trabajo con el público infantil no es ajeno a su trayectoria personal. Según recordó la artista, hace más de una década colaboraba en el centro de estética de su madre donde organizaban festejos temáticos. "Hacíamos eventos llamados Spa Party. Les pintábamos las uñas, las peinábamos y hacíamos meditación o yoga. Mi tarea principal era armar la coreografía final con canciones de Violetta o Frozen, que eran las que todas pedían. Estuve como tres años trabajando en ese formato", rememoró la cantante.

Música y juego en un entorno único El dictado del taller se desarrolla en las instalaciones de la Biblioteca Infantil Provincial Juan Pablo Echagüe, ubicada en calle 25 de Mayo, antes de Alem. El edificio ofrece un entorno propicio gracias a sus espacios al aire libre y su fondo bibliográfico. "El lugar me lo recomendó Mercedes Riveros, una alumna mía que trabaja ahí. Me encantó el patio gigante y el material que tienen, como libros con canciones de Manuelita. La idea es cruzar la lectura con la parte cantada, explorar la voz y personalizar los relatos de manera intuitiva", explicó Cande.

El programa, diseñado para una duración de dos meses, propone un abordaje lúdico para comprender el funcionamiento de la voz como instrumento interior. Hacia el cierre del cursado, los participantes vivirán la experiencia de registrar su propio trabajo técnico. "En la penúltima o última clase vamos a hacer una grabación indoors. Voy a llevar la computadora, la placa de audio, micrófono y auriculares para que escuchen su propia cancioncita al finalizar", detalló la instructora.