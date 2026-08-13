Noelia Pace en San Juan: "La muerte es lo que nos une y nos iguala a todos"

Noelia Pace regresa a San Juan para presentar su propuesta Mediumnidad y Sanación Energética , una experiencia de conexión con las almas. En diálogo con DIARIO DE CUYO, la reconocida médium y tanatóloga anticipó los detalles de su presentación en la provincia y abordó el proceso del duelo y la visión humana sobre la muerte.

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El encuentro propone una experiencia interactiva, donde los asistentes buscan comunicarse, sentir y vibrar con las almas de sus seres queridos, comprendiendo que la muerte representa una transformación que no solo afecta a quien parte, sino también a quien permanece en la vida terrenal.

" Se va a trabajar no solamente la conexión con el alma, la conexión con ese ser que creemos que la muerte nos arrebató, sino también que vamos a trabajar las etapas del duelo . Desde mi lugar de médium es la conexión, y desde mi lugar de tanatóloga es ayudarlos a procesar el duelo".

Respecto a la complejidad que representa este proceso emocional en la sociedad actual, la especialista contó: "Tarea difícil porque mucha gente no reconoce que está en duelo, otra tanta no sabe qué herramientas tiene para poder enfrentar un duelo, así que en el encuentro vamos a pasar no solamente momentos en donde la conexión nos va a emocionar, sino que también nos va a hacer reflexionar acerca de cómo estamos viviendo la muerte de ese ser o cómo estamos viviendo el proceso hacia la muerte".

Asimismo, hizo hincapié en las diferentes pérdidas que suelen invisibilizarse y que impactan severamente a futuro: "Tengamos en cuenta que hay muchas familias con cuidados paliativos, con terapias intensivas, se encuentran frente al gran dilema de cómo llevar adelante este proceso, cómo atravesar esta muerte, cómo decirle al paciente, y hay mucha desinformación en el medio". Y agregó: "También está el duelo gestacional, perinatal, el duelo por suicidio, por accidente, el duelo de la infancia, que es un duelo que la gente muchas veces pasa por alto… Todos los duelos no desarrollados a tiempo y como corresponde, traen a futuro situaciones de traumas e incluso enfermedades físicas".

Todos los duelos no desarrollados a tiempo y como corresponde, traen a futuro situaciones de traumas e incluso enfermedades físicas Todos los duelos no desarrollados a tiempo y como corresponde, traen a futuro situaciones de traumas e incluso enfermedades físicas

De las sesiones privadas a los teatros

“Yo conecto desde muy chica, a los seis años empecé a poder decir de manera clara qué me pasaba y a partir de ahí se abrió este abanico”, contó Pace, que cuenta 40 años de trayectoria como médium, formación como tanatóloga y está estudiando tanatopraxia.

El salto de la consulta íntima a las salas teatrales tuvo su origen durante la pandemia de coronavirus.

“Rompí el tabú del espacio cerrado, de la sesión privada y el hermetismo que marca el espiritismo cuando tenía un montón de pacientes vía online, desesperados porque sus familiares estaban internados y que no sabían qué iba a pasar o cómo murieron". Y añadió: "Ahí le dije a mi esposo: yo voy a llevar esto a un espacio abierto, para que vean que conectar es posible, que no hay límite. Todos conectamos por el solo hecho de ser energía”, relató.

Todos conectamos por el solo hecho de ser energía Todos conectamos por el solo hecho de ser energía

“Ahí ven que empiezan como equipararse y a entender que no es que te pasa solo a vos. La muerte nos atraviesa a todos, no reconoce edad, franja social, religión. O sea, la muerte es lo que nos une y nos iguala a todos. Creo que cuando lo llevé al teatro, lo que buscaba era esto. Y la verdad que para mí es un placer decir que lo logré."

La muerte: un tema atrapante

Para Pace, “la muerte no es una pérdida, es una transformación que vivimos a diario. Un día se cierra este ciclo, cuando el alma está preparada”. “El dolor es físico, el sufrimiento es mental. Cuando el alma está preparada desprende, también de todo eso. Y es una nueva existencia, pero siempre digo que cada uno es libre de creer lo que quiera”, agregó; y aseguró que “tenemos marcada la fecha de la muerte. Y se puede saber la forma también".

La muerte no es una pérdida, es una transformación que vivimos a diario. Un día se cierra este ciclo, cuando el alma está preparada La muerte no es una pérdida, es una transformación que vivimos a diario. Un día se cierra este ciclo, cuando el alma está preparada

Al reflexionar sobre por qué la muerte resulta un tema tan atrapante, impactante y complejo para la humanidad, aseveró: "¿Sabés por qué nos atrapa tanto? Porque queremos tener el control de todo y es lo único que no controlamos", y agregó que las personas muchas veces buscan manejar la muerte “según su conveniencia”: “no le quites el respirador porque hay que esperar a mi hermano”, “ya me cansé o no quiero verte sufrir”… Ahí lo que empezás a ver es cómo el ser humano todo lo plantea de acuerdo a su comodidad. 'Se murió y yo estaba trabajando', ¿y qué, te va a pedir permiso a vos para morirse? El ser humano se atrapa tanto con la muerte por un tema de control. Todos quieren saber, todos quieren controlarla".

Religión, creencias y la relación con la Iglesia

Consultada sobre cómo convive su labor con los distintos credos y religiones, la médium -que cree en la reencarnación de las almas- manifestó poseer una mirada integradora y ecuménica.

"Considero que la religión es un espacio que encuentra el ser para poder realizar su espiritualidad, para poder encarar su fe, adaptarse a algo para poder contenerse en este plano terrenal, pero para mí es exactamente igual. Cuando viene alguien a una sesión, no le pregunto de qué religión es, para mí es exactamente igual, como que no crea nada”, explicó. “Hay un punto: hay algo que somos todos, energía. Después le llamarás alma, conciencia; y a quien te referencias le llamarás Dios, Allah, Yoruba, no importa. Yo he acompañado en búsqueda a personas que estaban en Gaza y a mí no me interesa la religión que profese, estoy buscando a un ser, saber si está vivo o muerto, ese es mi trabajo también”, sumó.

Hay un punto: hay algo que somos todos, energía. Después le llamarás alma, conciencia; y a quien te referencias le llamarás Dios, Allah, Yoruba, no importa Hay un punto: hay algo que somos todos, energía. Después le llamarás alma, conciencia; y a quien te referencias le llamarás Dios, Allah, Yoruba, no importa

En esta línea, reveló que ha compartido diálogos profundos con referentes religiosos de diversas corrientes, entre ellos el Papa Francisco, y remarcó que las diferencias no impiden el respeto mutuo: "Somos más amigos de lo que el común de la gente cree".

La cita en el Teatro Sarmiento

Mediumnidad — Noelia Pace