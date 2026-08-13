Pastel de papa, bingo y baile, el plan ideal para despedir agosto de una manera diferente

El domingo 23 de agosto, Baldío realizará una nueva edición de su evento “Muy Fin de Mes”. Almuerzo, bingo musical, premios y una tarde de baile, la propuesta para disfrutar de una jornada distinta.

El cierre de mes puede convertirse en una excusa perfecta para comer rico, jugar y bailar. Con esa propuesta, los sanjuaninos detrás de Baldío preparan una nueva edición de “Muy Fin de Mes”, una jornada que tendrá como gran protagonista a uno de los clásicos infaltables de la mesa argentina: el pastel de papa.

La cita será el domingo 23 de agosto, desde las 13 horas, en Finca La Cabaña, donde la propuesta combinará gastronomía, juegos y música en un formato pensado para disfrutar sin apuros del domingo.

La jornada comenzará con una recepción al aire libre, aprovechando el sol del mediodía, acompañada por bebidas y algo para picar. Luego llegará el momento del almuerzo, con pastelitos de carne como entrada, mientras que el plato principal será un pastel de papa casero que buscará deleitar a todos los presentes y postre. Un dato no menor es que habrá en la carta opciones vegetarianas y aptas para personas celíacas, para que todos puedan disfrutar de un almuerzo más que especial.

La comida será apenas el comienzo de un domingo que se propone ser diferente. Sobre las 16 horas los asistentes podrán participar del Bingo Musical, una de las actividades centrales de la jornada, que estará a cargo de Luis Linares y tendrá premios aportados por marcas amigas. La consigna será reconocer canciones, cantar y competir por los distintos premios. Las risas, la adrenalina y el sentirse como niños de nuevos se experimentarán desde un primer momento.

Después del bingo llegará el tardeo. Las mesas desaparecerán para darle lugar a la pista de baile, con música y una barra de bebidas para prolongar la jornada. La propuesta de Baldío promete así extender el encuentro desde el almuerzo hasta la tarde, con un cierre a puro baile y algo rico para compartir.