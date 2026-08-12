    • 12 de agosto de 2026 - 19:34

    Levantaron la emisión de Gran Hermano ¿Qué pasó?

    El reality conducido por Santiago Del Moro no saldrá al aire el jueves 13 de agosto, según informó Crónica. Enterate las razones.

    Gran Hermano, un día de ausencia en la recta final

    Gran Hermano, un día de ausencia en la recta final

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una inevitable decisión envolverá a la casa más famosa de la televisión argentina. Gran Hermano no saldrá al aire el 13 de agosto, en la pantalla de Telefe, dejando el prime time sin el reality que transita su último tramo… Y a los fans, sin las correspondientes comidillas.

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    Pero lejos de responder a un conflicto de convivencia o a una medida disciplinaria entre las nueve jugadoras que aún resisten rumbo a la gran final del 24 de agosto, la interrupción responde a una cita impostergable en el calendario deportivo.

    Sale reality, entra fútbol

    El canal de las tres pelotas decidió alterar su grilla estelar para dar lugar a la emoción del fútbol continental. Tal como publicó Crónica, en el horario habitual del reality, Telefe transmitirá el encuentro entre Rosario Central y Corinthians por el duelo de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026.

    La cobertura comenzará a las 21:15 con una previa en vivo desde el estadio Gigante de Arroyito, dando paso al juego a las 21:30 con la narración de Pablo Giralt y los comentarios de Juan Pablo Varsky. Concluido el cotejo y el debate posterior, la emisora retomará su curso cerca de las 23:30 de la mano de Pasapalabra.

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