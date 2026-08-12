El Polaco volvió a mostrar su cambio físico y sorprendió con una confesión: "Empecé a pensar un poco en mí"

El Polaco publicó una nueva foto sin remera en sus redes sociales pero, esta vez la acompañó con una reflexión que mezcló gratitud, fe y una mirada hacia adentro que pocas veces había mostrado con tanta apertura. El cantante de cumbia, cuyo nombre real es Ezequiel Cwirkaluk , llevó más de dos décadas en la movida tropical argentina y construyó una figura pública que combinó su música con una presencia constante en redes, donde su vida personal ocupó tanto espacio como sus canciones.

La imagen que eligió para acompañar sus palabras lo dijo todo sin necesidad de texto. En la selfie frente al espejo, El Polaco apareció sin remera, con una gorra beige de los Miami Marlins y un jogging turquesa. El cuerpo, cubierto de tatuajes de cuello a manos —entre ellos la leyenda “El Cantante” inscripta en el pecho— mostró una musculatura definida y un abdomen marcado. La foto no tuvo filtros ni producción: fue un espejo, un teléfono y un resultado que habló por sí solo.

Pero lo que más movilizó a quienes siguen a El Polaco no fue solo la foto, sino el texto que la acompañó. En el pie de la publicación, el cantante escribió una reflexión que recorrió su historia personal con una honestidad poco habitual.

“Será que en toda mi vida tuve que cuidarme y pelearla solo... He pasado momentos de soledad y tristeza que en mi interior pensaba y trataba de entender el porqué de tantas cosas”, comenzó el oriundo de Temperley, y conectó con el presente.

“Hoy ya con 39 años, pasó mucho tiempo, pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mí”, se sinceró el cantante de “Deja de llorar”. “Toda mi vida puse a toda la gente que me rodea, familia, antes que a mí”, agregó en la publicación que hizo en sus redes. Y siguió con su reflexión: “Le agradezco a DIOS por todo lo que me dio y todo lo que me sigue dando; por mi familia, por mis hijas, por mi compañera, por mi carrera, que ya pasaron 22 años desde el día uno”.

En el mensaje también le dedicó unas palabras al público que lo acompaña desde los comienzos: “A ustedes, la gente que me sigue después de tantos años, no hay nada raro. Solo me siento feliz, contento y en eje. La vida es preciosa, y las luchas, las pruebas y los momentos difíciles están para ver que DIOS no nos abandona y con él la batalla es más fácil”, concluyó, antes de filmar como Ezequiel, EL POLACO”.

El texto trazó un arco que fue desde la dureza del pasado hasta la serenidad del presente. El Polaco habló de haber atravesado momentos de soledad y tristeza, de haber buscado respuestas internas sin encontrarlas de inmediato, y de haber llegado a los 39 años con una conclusión que le llevó décadas: empezar a pensar en sí mismo.

La publicación no tardó en recibir cientos de respuestas, no solo por la foto que compartió, sino porque se animó a abrir su corazón. Entre los primeros comentarios apareció el de Barby Silenzi, su actual pareja y madre de su hija menor: “Me encanta verte así, me encanta que te cuides. Te felicito y me pone orgullosa que siempre salgas adelante y nunca bajes los brazos”, escribió la bailarina, y cerró con una valoración para la familia que ensamblaron: “SOS un gran ejemplo para nuestras hijas. Te amo”, finalizó.